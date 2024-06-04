В етері 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав про що свідчать та до чого можуть призвести ці сценарії. Зазначимо, Саміт миру стане першим майданчиком, який допоможе завершити війну в Україні.

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Про що говорять ці сценарії

Зазначимо, що у Foreign Policy виділили три сценарії завершення війни:

найближчим часом Росія досягне серйозних успіхів на полі бою і нав’яже Україні мирний договір на своїх умовах: візьме частину територій, а решту країни поверне до своєї орбіти;

ЗСУ зможуть відбити частину території, і за підсумками мирного договору Україна увійде до ЄС та НАТО, але на її території не будуть розташовані військовослужбовці з інших країн;

ніхто не зможе досягти успіхів на фронті, за підсумками мирного договору Україна залишиться нейтральною країною, але із західною зброєю і не під впливом Росії.

"Ми про такі сценарії неодноразово чули, але всі вони не відповідають реальності, яка поступово формується", – наголосив Подоляк.

За його словами, якщо Росія залишається у тому вигляді, який ми бачимо сьогодні, то вона постійно нападатиме, атакуватиме й вестиме війни. Країна-агресор не повернеться навіть до того статусу, який мала до повномасштабного вторгнення. Це не буде миролюбна країна, яка зі всіма вестиме дискусії.

Припустимо третій сценарій – приморозили війну, російська армія залишається на окупованих територіях, але вона провокуватиме, обстрілюватиме й казатиме, використовуючи глобальні майданчики Радбезу ООН, що це Україна атакує, тому буцімто росіяни змушені відповідати й побудувати якусь санітарну зону. В результаті російська армія через пів року знову атакує Україну. Так війна точно не закінчиться.

Що має змусити зупинити Росію, яка масово вбиває цивільне населення, руйнує інфраструктуру, використовує щоночі велику кількість крилатих, балістичних, надзвукових ракет, дронів?

– мовив радник голови ОПУ.

Ці всі сценарії говорять про наступне:

нерозуміння природи цієї війни;

що таке сучасна Росія;

що у війні такого масштабного типу, якщо не буде реалізовано задуми, то вона не закінчиться і якщо Росія не проходить через трансформацію, залишається мілітарною країною, яка зможе існувати тільки в стані війни;

якщо війна не завершиться відповідно до того, як бажає Україна, то тоді наша держава повільно зникає з мапи світу, але повільно.

Чи готова Росія до миру