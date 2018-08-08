Популярные добавки могут быть опасными, – ученые

Американские ученые установили связь между употреблением пробиотиков и когнитивными нарушениями у людей.

В эксперименте приняли участие 38 человек со вздутием живота и газами в кишечнике, пишет Science Daily.

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У 30 из них зафиксировали симптомы помутнения сознания.

Эксперты проверили, есть ли связь между употреблением пробиотиков и избыточным ростом бактерий. Последнее проявляли с помощью дыхательного теста с глюкозой, а также аспирации содержимого двенадцатиперстной кишки.

Таким образом, ученые зафиксировали, что у 68% людей с помутнением сознания наблюдался синдром избыточного бактериального роста. Увеличение кислотности мочи из-за присутствия молочной кислоты наблюдалось у людей с когнитивными нарушениями.

Пробиотики могут быть опасными

А вот после того, как люди прекратили употребление пробиотиков, симптомы помутнения сознания и желудочно-кишечные расстройства уменьшились на 23%.

К слову, часто пробиотики могут путать с пребиотиками, однако это не одно и то же. Хотя они имеют жизненно важное значение для здоровья человека.

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