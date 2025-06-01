Силы беспилотных систем поразили вражеский склад боеприпасов авиабомбой AASM Hammer: эффектное видео

Силы беспилотных систем скорректировали удар по складу боеприпасов вражеских сил. Так, они ударили управляемой авиабомбой AASM Hammer по складу боеприпасов врага на Южном направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командование СБС ВСУ.

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Силы обороны поразили склад боеприпасов врага

Отмечается, что во время аэроразведки бойцы батальона Flying Skull на Южном направлении обнаружили скопление оккупантов, которые разгружали боеприпасы вблизи укрытия.

После передачи и согласования координат цели была привлечена авиация Воздушных сил.

Экипаж истребителя МиГ-29 нанес точный удар управляемой авиабомбой AASM Hammer, в результате чего склад с боекомплектом и личный состав противника были уничтожены,

– говорится в сообщении.

Поражение склада боеприпасов врага: смотрите видео

Напомним, что утром, 7 июня, в результате успешной операции Воздушных сил на Курском направлении удалось сбить российский истребитель Су-35.

Добавим, что Силы обороны Юга Украины также поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери вражеских сил составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.