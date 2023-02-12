Какой должна быть Россия после поражения в войне: Гордон назвал сценарий

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, заявил, что депутинизацию, которую нужно провести, смогут сделать сами россияне.

По мнению журналиста Дмитрия Гордона, Моравецкий не понимает россиян, потому что они не смогут сделать никакой депутинизации. Об этом журналист рассказал 24 Каналу.

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"Шимпанзе с гранатой" – это для мира опасно

Он уверен, что только Украина ценой своей победы над российским фашистским режимом сможет осуществить депутинизацию.

Меня недавно спросили: а как вы себе представляете победу Украины? Я ответил, что это несомненно возвращение на границы образца 1991 года. А еще деимпериализация, денацификация и демилитаризация нацистской России,

– заметил он.

По его словам, у России нужно забрать ядерное оружие, потому что "шимпанзе с гранатой" это для мира опасно, и мы это увидели.

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Время уже исчерпано

"Россия должна развиваться согласно своему вкладу в мировую науку, в мировой уровень жизни. Случилось так, что у них много нефти и газа, которые они продавали в Европу, и соответственно много денег за это получали. За эти средства они создавали армию, милитаризировались для того, чтобы нападать – они иначе не могут», – подчеркнул журналист.

Он отметил, что никакого вклада России в мировую науку, мировых достижений нет.

Они хотели так: за деньги, которые им платили за нефть и газ, пользоваться всеми достояниями западного мира и при этом "иметь в виду" Запад. Но так не получится – время уже исчерпано,

– заметил Гордон.

По его мнению, мы увидим падение позорного, проклятого российского режима своими глазами.

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