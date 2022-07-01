Поражение России на Змеином снизит давление, но не прекратит блокаду портов, – ISW

1 июля 2022 , 05:43
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Источник:

ISW

Отступление разбитых сил России с острова Змеиный не позволит разблокировать порты для украинского экспорта. Однако это была очень нужная операция.

В частности, это позволило снизить давление российских войск на побережье. Такой вывод сделали 30 июня эксперты вашингтонского Института изучения войны (ISW).

примите во внимание   Зеленский обратился к украинцам в день увольнения Змеиного

Эксперты опровергли ложь Кремля

Американские специалисты проанализировали не только сам факт освобождения, но и реакцию России. Они подчеркнули, что оккупанты назвали свое бегство "жестом доброй воли", хотя это не так.

Российские войска отступили с острова Змеиный после ракетно-артиллерийского удара Украины. Миниобороны России утверждает, что их войска победили все украинские беспилотники и ракеты, которые привели к отступлению, но есть доказательства противоположного,
– подытожили операцию в ISW.

Также военные эксперты вспомнили слова Кремля о том, что россияне якобы не блокируют усилия ООН по попытке экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины. "Поражение России на острове Змеиный снизит давление на украинское побережье. Однако само отступление не прекратит морскую блокаду", – отметили в Институте. Там пояснили, что давление снизится, поскольку с острова убрали российские ПВО и противокорабельные ракетные системы.

Главное об освобождении острова Змеиный

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Автор: Олександр Марчак