Оккупировать не будут, – Яковенко объяснил, что будет с Россией после поражения

После поражения во Второй мировой войне Германия была оккупирована войсками победивших стран, которые решали ее дальнейшее будущее. Однако с Россией история вряд ли повторится.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. По его мнению, результаты войны России против Украины будут другими.

Обратите внимание Останется ли Путин у власти после военного поражения в Украине: вероятные сценарии

Каким может быть исход войны

Трудно представить, что кто-нибудь будет оккупировать Россию, результатом войны может быть совершенно другой процесс – распад России,

– заметил российский оппозиционный политик.

Так, если результатом Второй мировой войны стала возможность полностью контролировать судьбу проигравшей Германии, то результатом этой войны не будет возможности для стран-победителей полностью контролировать процессы в России. Яковенко отметил, что это принципиальная вещь, которую нужно понимать.

"Серьезно, кто-то считает, что чьи-то вооруженные силы зайдут на около 1/9 части суши России, какие войска – украинские? Точно нет. Американские? Точно нет", – подчеркнул Яковенко.

В том случае, если Россия развалится, то переговоры о будущем могут проводиться отдельно с регионами. Так, с теми регионами, которые имели бы ядерное вооружение, осуществлялась бы "торговля".

Отправят ли Путина на трибунал

После поражения оккупантов в войне в России будет смута и падение путинского режима. Однако главу Кремля вряд ли отправят на трибунал – вероятнее всего, его просто убьют.

Я не думаю, что Путин может оказаться подсудным. Скорее всего, если движение пойдет в эту сторону, то его просто убьют, потому что оно никому не нужно из тех людей, которые могут хотя бы частично прийти к власти в России,

– предположил российский оппозиционный политик.

По его словам, никому из этих людей не нужны показания российского диктатора на трибунале. Поэтому вполне в духе России, вероятно, его уберут как человека, не справившегося со своими задачами.

Полный стрим с Игорем Яковенко: смотрите видео

Последние новости касательно России