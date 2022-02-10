Порошенко контактировал с Зеленским относительно вероятной новой агрессии России, – Ярош
Угроза полномасштабного вторжения России в Украину существует уже длительное время. Обеспокоен этим и Петр Порошенко, он контактировал с Владимиром Зеленским по данному вопросу.
Такую информацию сообщил командующий Украинской добровольческой армии, экс-лидер "Правого сектора" и бывший нардеп Дмитрий Ярош в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он не уточнял деталей этой информации.
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Ярош: нужно единство
Командующий Украинской добровольческой армии считает, что на фоне возможной полномасштабной войны не стоит указывать на "плохое и хорошее".
Я подчеркиваю, что сейчас нужно единство. Знаю, что и Петр Порошенко обращался к Зеленскому с тем, чтобы согласовать определенные моменты – это все правильно,
– заявил он.
Ярош подчеркнул, что все, что объединяет нацию против агрессии России – это плюс. В то же время все, что разъединяет – минус.
"Мне бы очень хотелось, чтобы Зеленский как верховный главнокомандующий сейчас максимально отдавался повышению обороноспособности государства", – сказал он.
Интервью Дмитрия Яроша на 24 канале: смотрите видео
Вероятное новое наступление России: последние новости
- Владимир Зеленский считает новую атаку России на Украину "маловероятной" – это неофициальная информация, которая появилась в СМИ.
- Польша готова безвозмездно передать Вооруженным силам Украины новую партию военной помощи.
- Стоит заметить, что помогает вооружением и ряд других стран. В частности, 9 февраля прилетела очередная партия военной помощи США.
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