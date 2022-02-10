Порошенко контактировал с Зеленским относительно вероятной новой агрессии России, – Ярош

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину существует уже длительное время. Обеспокоен этим и Петр Порошенко, он контактировал с Владимиром Зеленским по данному вопросу.

Такую информацию сообщил командующий Украинской добровольческой армии, экс-лидер "Правого сектора" и бывший нардеп Дмитрий Ярош в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он не уточнял деталей этой информации.

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Ярош: нужно единство

Командующий Украинской добровольческой армии считает, что на фоне возможной полномасштабной войны не стоит указывать на "плохое и хорошее".

Я подчеркиваю, что сейчас нужно единство. Знаю, что и Петр Порошенко обращался к Зеленскому с тем, чтобы согласовать определенные моменты – это все правильно,

– заявил он.

Ярош подчеркнул, что все, что объединяет нацию против агрессии России – это плюс. В то же время все, что разъединяет – минус.

"Мне бы очень хотелось, чтобы Зеленский как верховный главнокомандующий сейчас максимально отдавался повышению обороноспособности государства", – сказал он.

Интервью Дмитрия Яроша на 24 канале: смотрите видео

Вероятное новое наступление России: последние новости

Владимир Зеленский считает новую атаку России на Украину "маловероятной" – это неофициальная информация, которая появилась в СМИ.

Польша готова безвозмездно передать Вооруженным силам Украины новую партию военной помощи.

Стоит заметить, что помогает вооружением и ряд других стран. В частности, 9 февраля прилетела очередная партия военной помощи США.

Уровень боеспособности из-за учений Беларуси и России повысила и Литва.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции