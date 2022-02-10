Таку інформацію повідомив командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" та екснардеп Дмитро Ярош в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він не уточним деталей цієї інформації.

До теми Кінцеве рішення буде за Путіним, – Ярош про ймовірний новий наступ на Україну

Ярош: Потрібна єдність

Командувач Української добровольчої армії вважає, що на тлі можливої повномасштабної війни не варто вказувати на "погане і хороше".

Я підкреслюю, що зараз потрібна єдність. Знаю, що і Петро Порошенко звертався до Зеленського з тим, щоб узгодити певні моменти – це все правильно,

– заявив він.

Ярош наголосив, що все, що об'єднує націю проти агресії Росії – це плюс. Водночас все, що роз'єднує – мінус.

"Мені б дуже хотілося, щоб Зеленський як верховний головнокомандувач зараз максимально віддавався підвищенню обороноздатності держави", – сказав він.

Інтерв'ю Дмитра Яроша на 24 каналі: дивіться відео

Ймовірний новий наступ Росії: останні новини

Володимир Зеленський вважає нову атаку Росії на Україну "малоймовірною" – це неофіційна інформація, яка з'явилась у ЗМІ.

Польща готова безоплатно передати Збройним силам України нову партію військової допомоги.

Варто зауважити, що допомагає озброєнням й низка інших країн. Зокрема, 9 лютого прилетіла чергова партія військової допомоги США.

Рівень поєздатності через навчання Білорусі та Росії. підвищила і Литва.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції