Таку інформацію повідомив командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" та екснардеп Дмитро Ярош в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він не уточним деталей цієї інформації.

До теми Кінцеве рішення буде за Путіним, – Ярош про ймовірний новий наступ на Україну

Ярош: Потрібна єдність

Командувач Української добровольчої армії вважає, що на тлі можливої повномасштабної війни не варто вказувати на "погане і хороше".

Я підкреслюю, що зараз потрібна єдність. Знаю, що і Петро Порошенко звертався до Зеленського з тим, щоб узгодити певні моменти – це все правильно,
– заявив він.

Ярош наголосив, що все, що об'єднує націю проти агресії Росії – це плюс. Водночас все, що роз'єднує – мінус.

"Мені б дуже хотілося, щоб Зеленський як верховний головнокомандувач зараз максимально віддавався підвищенню обороноздатності держави", – сказав він.

Інтерв'ю Дмитра Яроша на 24 каналі: дивіться відео

Ймовірний новий наступ Росії: останні новини