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      Порошенко назвал условие, при котором военное положение в Украине закончится

      359 Читати новину українською
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует завершить военное положение в Украине, если Россия вернет 24 захваченных украинских военнослужащих после атаки в Азовском море.

      Об этом президент Украины рассказал в интервью международному информационному агентству Bloomberg.

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      Ведущий Майк Макки с Bloomberg спросил Порошенко о морском столкновения в Азовском море и повлияет ли военное положение на украинскую экономику и доверие инвесторов.

      Скорее всего, если не произойдет российской агрессии, и если международное давление, на что я рассчитываю, поможет вернуть назад 24 наших солдат, то, несомненно, военное положение закончится и не повлечет никаких негативных последствий для украинской экономики и инвесторов,
      – подчеркнул Президент Украины.

      Порошенко также поблагодарил международных партнеров за их заявления в поддержку Украины, но в то же время отметил, что этого недостаточно, и необходимо действовать.

      "Хочу поблагодарить мировых лидеров за поддержку Украины в эти сложные времена российской агрессии. Заявления и очень сильные слова США, G7, Европейского Союза, других союзников – это мощная поддержка Украины", – ответил он.

      Но в этой ситуации, пока западные партнеры делают заявления, Путин действует. В этой ситуации у нас должна быть лучшая координация, и мы должны действовать. Действовать – не значит объявлять войну. Действовать – значит вводить новый блок санкций против России, так называемых "азовских санкций". Мы должны увеличить присутствие НАТО в Черном море, возможно, и в Азовском море. Мы приглашаем корабли НАТО, чтобы поддержать стабильность,
      – заявил Порошенко.

      Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что возможность продления действия военного положения в государстве зависит от действий Кремля. По его словам, пока нет оснований для его отмены, несмотря на определенные продвижения в Керченском проливе и частичное разблокирование прохода для украинских судов.

      Почему Украина ввела военное положение?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет, однако в этом запрете есть ряд исключений.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Военное положение в Украине Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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