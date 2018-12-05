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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Порошенко назвав умову, за якої воєнний стан в Україні закінчиться

      484 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко заявив, що планує закінчити воєнний стан в Україні, якщо Росія поверне 24 захоплених українських військовослужбовців після атаки в Азовському морі.

      Про це президент України розповів у інтерв'ю міжнародній інформаційній агенції Bloomberg.

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      Ведучий Майк Маккі з Bloomberg запитав Порошенка про морське зіткнення в Азовському морі та чи вплине воєнний стан на українську економіку та довіру інвесторів.

      Швидше за все, якщо не відбудеться російської агресії, і якщо міжнародний тиск, на що я розраховую, допоможе повернути назад 24 наших солдатів, то, безсумнівно, воєнний стан закінчиться та не спричинить ніяких негативних наслідків для української економіки та інвесторів,
      – наголосив Президент України.

      Порошенко також подякував міжнародним партнерам за їхні заяви на підтримку України, але водночас відзначив, що цього недостатньо, і необхідно діяти.

      "Хочу подякувати світовим лідерам за підтримку України в ці складні часи російської агресії. Заяви та дуже сильні слова США, G7, Європейського Союзу, інших союзників – це потужна підтримка України", – відповів він.

      Але в цій ситуації, поки західні партнери роблять заяви, Путін діє. У цій ситуації у нас повинна бути краща координація, і ми також повинні діяти. Діяти – не означає оголошувати війну. Діяти – означає вводити новий блок санкцій проти Росії, так званих "азовських санкцій". Ми повинні збільшити присутність НАТО в Чорному морі, можливо, і в Азовському морі. Ми запрошуємо кораблі НАТО, щоб підтримати стабільність,
      – заявив Порошенко.

      Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак заявив, що можливість продовження дії воєнного стану в державі залежить від дій Кремля. За його словами, наразі немає підстав для його скасування, незважаючи на певні просування в Керченській протоці та часткове її розблокування дл япроходу українських суден.

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років, проте в цій забороні є низка виключень.

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Конфлікт в Азовському морі Петро Порошенко Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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