Порошенко попросил Трампа передать послание Путину

Петр Порошенко рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов и президента Трампа во время саммита G20 в Аргентине.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

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По его словам, ранее он провел несколько встреч с президентом Трампом, во время которых получил твердую позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и борьбы Украины за свободу и демократию.

На вопрос журналиста, какой месседж президент Трамп должен донести Путину на саммите G20 Порошенко сказал: "Убирайтесь с Украины, мистер Путин".

Это не просто атака против двух украинских легких военных катеров и одного буксира. Это агрессия в Азовском море,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что введение военного положения в нескольких областях Украины направлено на защиту Украины. По словам Порошенко, Украина также попросила, чтобы страны НАТО направили несколько судов в Черное море для обеспечения глобальной безопасности.

Однако сам Дональд Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента с захватом украинских военных катеров в Азовском море.

Что случилось в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

Россия не замедлила с реакцией.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.