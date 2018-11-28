Порошенко попросив Трампа передати послання Путіну

Петро Порошенко розраховує на підтримку Сполучених Штатів і президента Трампа під час саміту G20 в Аргентині.

Про це він заявив у інтерв'ю американському телеканалу NBC.

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За його словами, раніше він провів декілька зустрічей з президентом Трампом, під час яких що отримав тверду позицію про його підтримку суверенітету, територіальної цілісності та боротьби України за свободу і демократію.

На запитання журналіста, який меседж президент Трамп повинен донести Путіну на саміті G20 Порошенко сказав: "Забирайтеся з України, містер Путін".

Це не просто атака проти двох українських легких військових катерів та одного буксира. Це агресія в Азовському морі,

– сказав президент.

Він наголосив, що запровадження воєнного стану в декількох областях України спрямоване на захист України. За словами Порошенка, Україна також попросила, аби країни НАТО направили кілька суден у Чорне море для забезпечення глобальної безпеки.

Проте сам Дональд Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч з російським лідером Володимиром Путіним на саміті G20 у Аргентині через інцидент з захопленням українських військових катерів в Азовському морі.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

Росія не забарилася з реакцією.

В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 українських моряків вже заарештували в окупованому Криму.