Рядом Крымский мост и полуостров: где на карте расположен порт Кавказ, который атаковала Украина
Порт Кавказ в Краснодарском крае 31 мая оказался под комбинированным ударом. Так, украинские защитники ударили по военным целям ракетами и ударными дронами.
Российский порт, который россияне используют для перемещения техники и военных, расположен в Краснодарском крае, а где именно – показывает на карте 24 Канал.
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Где на карте порт "Кавказ"
Морской порт Кавказ построили в Краснодарском крае в 1953 году на косе Чушка, что в Керченском проливе. На территории порта есть автомобильный паром, соединяющий Краснодарский край и Крым, нефтебаза, а также железнодорожная станция.
В росСМИ называют порт Кавказ одним из "крупнейших пассажирских портов России". Впрочем, возможно, таким он был до полномасштабного вторжения. Сейчас же объект стал важным звеном в логистических маршрутах российских военных. Паромные переправы используются уже не для перевозки пассажиров, а для перемещения техники, военных и вообще поддержки оккупантов в Крыму.
Сам порт расположен в 5 километрах от Крыма и в 10 – от Крымского моста.
Где на карте порт Кавказ, который атаковали дроны
Военные объекты в порту Кавказ оказались под атакой
- В ночь на 31 мая в Краснодарском крае прогремели мощные взрывы. И хотя местные власти традиционно заявляли, что все сбила, однако в порту "Кавказ" вспыхнул масштабный пожар.
- Так, произошло возгорание трех цистерн с нефтепродуктами. Пожар был настолько масштабным, что дым от него зафиксировали даже спутниковые снимки.
- Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны совместно с СБУ атаковали военные цели в порту Кавказ. Сначала ударная группа группировки сил и средств ВМС ВСУ поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта Кавказ ракетами "Нептун", а после – ударные дроны СБУ поразили еще один нефтяной терминал.
- Кроме того, 30 мая дроны Magura V5 поразили 4 катера ФСБ России КС-701 "Тунец". Назначение этих судов может отличаться в зависимости от модификаций, однако враг чаще всего использует их для патрулирования.