Как сторонникам русского мира удалось так опозориться, в заметке на фейсбук-странице рассказала харьковчанка Юлия Тарасова, которая сейчас живет в Германии.

Как Бандера, Малюк и Хвылевой возглавили пророссийский марш?

По словам Тарасовой, чтобы устроить незабываемый сюрприз пророссийским активистам, трое украинцев специально приехали из Мюнхена в Аугсбург. С собой они прихватили портреты наших соотечественников, которые больше всего триггерят оккупантов. Речь идет о Степане Бандере и Василии Малюке. К ним также присоединился и писатель Николай Хвылевой.

Справка: Николай Хвылевой – выдающийся украинский поэт и прозаик, лидер поколения "Расстрелянного Возрождения". Именно он выдвинул знаменитый лозунг "Прочь от Москвы!", которым призвал отказаться от копирования русской культуры и ориентироваться на Европу.

Портреты Бандеры, Хвылевого и Малюка подписали вымышленными именами и советскими "заслугами". Так, Бандера получил фамилии Бабаева, а Малюк – Малевича.

Затем украинцы под прикрытием "внедрились" в колонну любителей "победобесия" с триколорами и георгиевскими лентами.

Организаторы и участники марша, ни о чем не догадываясь, спокойно пронесли портреты через весь город. При этом они выкрикивали о "бандеровцах" и "фашистах" в сторону украинской акции, пока над их головами развевался портрет Степана Бандеры.

Украинцы посмеялись над пророссийскими активистами в Аугсбурге / Фото с фейсбук-страницы Тарасовой

В конце марша "герои под прикрытием" вернулись к украинской акции - с теми же портретами в руках. По словам Тарасовой, судя по реакции некоторых участников "полка", они явно были растеряны и не сразу поняли, что происходит.

Юлия отметила, что был не просто троллиг. Эта ситуация показала, насколько так называемая "сакральная память" превратилась в пустую декорацию без понимания истории и связи с реальностью.

Как Россия использует "Бессмертный полк" за границей

"Бессмертный полк" – это российская общественная организация,, которая проводит одноименные шествия с портретами участников Второй мировой войны. Проект рассматривается как инструмент российской пропаганды и элемент гибридной войны, направленный на использование исторической памяти в политических целях.

В этом году акции "Бессмертный полк" в ряде регионов России перевели в дистанционный формат. В Кремле такие меры безопасности объяснили якобы "угрозой терактов".

Вместо уличных маршей участникам предлагают загружать фотографии родственников на специальные сайты, транслировать их в соцсетях или показывать на цифровых экранах.

Как пишет Defense Express, Россия использует 9 мая и "Бессмертный полк" как инструмент влияния на Европу, подавая их как "память о войне", но продвигая политические месседжи Кремля.

Акцию, которая когда-то была частной инициативой чествования родственников, сейчас координируют российские государственные структуры и связанные организации. Она работает как элемент "мягкой силы" и пропаганды за рубежом.

Через такие марши распространяют идею об "освободительной роли России во Второй мировой", что используется для оправдания современной агрессии против Украины и давления на западные страны.

Также параллельно создаются онлайн-платформы и сети памяти, которые, как утверждается, формируют выгодный Кремлю нарратив и игнорируют темы советских преступлений.

Россия через тему Второй мировой пытается влиять на общественное мнение в Европе и ослаблять поддержку Украины.