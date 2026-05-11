Як прихильникам русского міра вдалося так зганьбитися, у дописі на фейсбук-сторінці розповіла харків'янка Юлія Тарасова, яка нині живе у Німеччині.

Як Бандера, Малюк і Хвильовий очолили проросійський марш?

За словами Тарасової, щоб влаштувати незабутній сюрприз проросійським активістам, троє українців спеціально приїхали з Мюнхена до Аугсбурга. Із собою вони прихопили портрети наших співвітчизників, які найбільше тригерять окупантів. Йдеться про Степана Бандеру і Василя Малюка. До них також долучився і письменник Микола Хвильовий.

Довідка: Микола Хвильовий – видатний український поет і прозаїк, лідер покоління "Розстріляного Відродження". Саме він висунув знамените гасло "Геть від Москви!", яким закликав відмовитися від копіювання російської культури та орієнтуватися на Європу.

Портрети Бандери, Хвильового та Малюка підписали вигаданими іменами та радянськими "заслугами". Так, Бандера отримав прізвища Бабаєва, а Малюк – Малевича.

Потім українці під прикриттям "впровадилися" у колону любителів "побєдобєсія" з триколорами та георгіївськими стрічками.

Організатори й учасники маршу, ні про що не здогадуючи, спокійно пронесли портрети через усе місто. При цьому вони вигукували про "бандерівців" і "фашистів" у бік української акції, поки над їхніми головами майорів портрет Степана Бандери.

Українці покепкували з проросійських активістів в Аугсбурзі / Фото з фейсбук-сторінки Тарасової

Наприкінці маршу "герої під прикриттям" повернулися до української акції — з тими ж портретами в руках. За словами Тарасової, судячи з реакції деяких учасників "полку", вони явно були розгублені й не одразу зрозуміли, що відбувається.

Пані Юлія зазначила, що був не просто троліг. Ця ситуація показала, наскільки так звана "сакральна памʼять" перетворилася на порожню декорацію без розуміння історії і зв'язку з реальністю.

Як Росія використовує "Безсмертний полк" за кордоном

"Безсмертний полк" – це російська громадська організація, що проводить однойменні ходи з портретами учасників Другої світової війни. Проєкт розглядається як інструмент російської пропаганди та елемент гібридної війни, спрямований на використання історичної пам'яті в політичних цілях.

Цього року акції "Безсмертний полк" у низці регіонів Росії перевели у дистанційний формат. У Кремлі такі заходи безпеки пояснили нібито "загрозою терактів".

Замість вуличних маршів учасникам пропонують завантажувати фотографії родичів на спеціальні сайти, транслювати їх у соцмережах або показувати на цифрових екранах.

Як пише Defense Express, Росія використовує 9 травня і "Безсмертний полк" як інструмент впливу на Європу, подаючи їх як "пам'ять про війну", але просуваючи політичні меседжі Кремля.

Акцію, яка колись була приватною ініціативою вшанування родичів, зараз координують російські державні структури та пов'язані організації. Вона працює як елемент "м'якої сили" і пропаганди за кордоном.

Через такі марші поширюють ідею про "визвольну роль Росії у Другій світовій", що використовується для виправдання сучасної агресії проти України та тиску на західні країни.

Також паралельно створюються онлайн-платформи й мережі пам'яті, які, як стверджується, формують вигідний Кремлю наратив і ігнорують теми радянських злочинів.

Росія через тему Другої світової намагається впливати на громадську думку в Європі та послаблювати підтримку України.