Поселок Великие Проходы освободили от оккупантов
Источник:Оперативный ВСУ
Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов поселок в Харьковской области. Речь идет о Великих Проходах.
Соответствующую информацию сообщили сами военные 11 сентября. Населенный пункт освободил 227-й батальон.
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ВСУ освободили новый населенный пункт в Харьковской области
11 сентября Великие Проходы под контролем штурмового 227 батальона,
– рассказал украинский военный.
Великие Проходы в Харьковской области освободили от оккупантов: смотрите видео
Следует вспомнить, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром 11 сентября сообщил, что наши Вооруженные Силы уже за 50 километров до выхода на государственную границу в Харьковской области.
Где расположены Верхние Проходы или другое название – Великие Проходы: смотрите на карте
ВСУ освободили более 3 тысяч километров в Харьковской области
- Следует вспомнить, что, по данным американского Института изучения войны, Вооруженные Силы Украины с 6 сентября продвинулись на 70 километров и освободили более 3 тысяч квадратных километров.
- Украинский флаг по состоянию на 11 сентября уже в Купянске, Изюме, Балаклее, Волоховом Яру, Озерном, Новой Гусаровке и других населенных пунктах.
- Кроме того, 10 сентября ВСУ уже были в окрестностях Лисичанска.
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