В деоккупированной Херсонщине есть угроза и без россиян: в облсовете назвали ключевую задачу
В Херсонской области идет посевная. Однако враг оставил значительную площадь деоккупированных территорий заминированными, поэтому фермерам приходится работать в опасных условиях.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он подчеркнул, что многие фермерские хозяйства в Херсонской области были ограблены оккупантами.
Обратите внимание Россия ударила управляемыми авиабомбами по Херсонщине: жуткие кадры попаданий
Будет трудный сезон
Соболевский отметил, что на некоторых предприятиях были уничтожены производственные линии – их вывозили на металлолом. Однако большое количество фермеров работает на разминированных территориях.
"Это будет тяжелый сезон, но он не будет провальным для фермеров", – подчеркнул он.
С какой проблемой столкнулись фермеры в деоккупированной Херсонской области: смотрите видео
Вторая угроза по безопасности
В то же время областные власти пытаются максимально им способствовать, чтобы возобновилась хозяйственная деятельность на территории Херсонщины.
"Привлекли дополнительное оборудование для разминирования. И эта работа проводится постоянно, потому что минная угроза для нас – вторая по безопасности после обстрелов», – отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.
Оккупантов отбросят с Левого берега Днепра, уверен собеседник, и обстрелы прекратятся. А мины будут оставаться на наших территориях.
"Поэтому это одна из наших ключевых задач", – резюмировал Юрий Соболевский.
Ситуация в Херсонской области: важное
- Россияне наносят удары по заминированных землях в Херсонской области. Они делают это намеренно, по словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, чтобы на этих территориях продолжилась детонация.
- Также оккупанты обстреливают авиационными управляемыми бомбами объекты инфраструктуры, элеваторы.
- Однако, несмотря на террористические действия врага и большое количество заминированных территорий, фермеры Херсонщины обещают, что в этом сезоне украинцы будут обеспечены херсонскими арбузами.
- Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил, что в этом году было разминировано 20 гектаров земли, которые будут засеяны. Он отметил, что на 2 тысячах гектаров будет посеян именно бахча.