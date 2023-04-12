В деоккупированной Херсонщине есть угроза и без россиян: в облсовете назвали ключевую задачу

В Херсонской области идет посевная. Однако враг оставил значительную площадь деоккупированных территорий заминированными, поэтому фермерам приходится работать в опасных условиях.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он подчеркнул, что многие фермерские хозяйства в Херсонской области были ограблены оккупантами.

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Будет трудный сезон

Соболевский отметил, что на некоторых предприятиях были уничтожены производственные линии – их вывозили на металлолом. Однако большое количество фермеров работает на разминированных территориях.

"Это будет тяжелый сезон, но он не будет провальным для фермеров", – подчеркнул он.

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Вторая угроза по безопасности

В то же время областные власти пытаются максимально им способствовать, чтобы возобновилась хозяйственная деятельность на территории Херсонщины.

"Привлекли дополнительное оборудование для разминирования. И эта работа проводится постоянно, потому что минная угроза для нас – вторая по безопасности после обстрелов», – отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.

Оккупантов отбросят с Левого берега Днепра, уверен собеседник, и обстрелы прекратятся. А мины будут оставаться на наших территориях.

"Поэтому это одна из наших ключевых задач", – резюмировал Юрий Соболевский.

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