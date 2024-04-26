После долгой паузы враг вывел ракетоносители в Черное море: сколько "Калибров" наготове

Враг снова активизировался в Черном море. В Силах обороны юга Украины обозначили уровень угрозы.

Так, после довольно длинной паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море подводные ракетоносители. 24 Канал рекомендует быть внимательными к сигналам воздушных тревог. В случае объявления опасности оперативно переходите в укрытие и не пренебрегайте собственной безопасностью.

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Россия вывела ракетоносители в Черное море

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, российские захватчики после соблюдения длительной паузы вывели на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя.

Суммарный залп "Калибров" – до 8 ракет,

– говорится в сообщении.

Также сообщается, что на данный момент остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования.

В ГУР проинформировали, что в ближайшее время Россия может применить крылатые ракеты "Калибр". В последнее время россияне их копили. Известно, что эти ракеты базируются в том числе на кораблях.

Что известно о "Калибрах"

"Калибры" являются целым семейством крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро "Новатор". В первый раз их представили публике в 1993 году. На вооружении страны-агрессора есть ракетные комплексы "Калибр" для оснащения подлодок, ракетные комплексы для боевых надводных кораблей, мобильные ракетные комплексы "Калибр-М", а также комплексы ракетного оружия авиационного базирования "Калибр-А".

Оккупанты скрывали свои корабли

Разведка Великобритании в своем отчете 8 апреля сообщила, что еще 1 апреля ракетный фрегат "Адмирал Григорович" провел работы по обращению с вооружением на объекте в порту "Новороссийск".

Отмечается, что современные российские военные корабли, такие как фрегат "Адмирал Григорович", имеют системы вертикального пуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям.

Такие ракеты исторически перезаряжались в Севастополе. Однако на сегодня фрегат был перемещен в Новороссийск. Очевидно, оккупанты опасаются новых успешных ударов Украины по судам флота, который и так уходит на дно.

Черноморский флот, вероятно, останется возле Новороссийска во избежание украинского нападения с моря. Его инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с вооружением в Новороссийске, скорее всего, была улучшена.