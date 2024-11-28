После массированной атаки зафиксировано 12 попаданий, – Воздушные силы

В ночь на 28 ноября российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины. Вследствие вражеского удара было зафиксировано 12 попаданий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что под удар попали электрические подстанции в разных областях Украины.

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Какие последствия ночной российской атаки

В Воздушных силах сообщили, что в результате противовоздушного боя было сбито почти 90 процентов крылатых ракет "Калибр" и Х-101.

Кроме того, как мы сообщали ранее, сбиты три управляемых авиационных ракеты и 35 вражеских БПЛА, более 60 локационно потеряно,

– говорится в сообщении.

В общей сложности зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

По словам Воздушных сил, в последнее время россияне во время атак применяют большое количество ракет и беспилотников. Отмечается, что их массированное применение в отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия.

Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения, постоянно их усовершенствует. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах,

– рассказали в ПС.

По словам военных, во время массированных вражеских атак для защиты используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.