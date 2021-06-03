После месяца работы: сайт Трампа закрыли навсегда

Официальный сайт Дональда Трампа навсегда закрыли через месяц после запуска. Помощник политика заявил, что платформа была лишь вспомогательным средством для реализации более глобальных целей.

Джейсон Миллер заметил, что Desk of Donald J Trump "был лишь вспомогательным средством для гораздо более масштабных усилий, над которыми мы работаем".

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После блокировки в социальных сетях Трамп использовал сайт как площадку для публикации собственного контента. Сторонники Трампа могли ставить лайки и делиться контентом в инстаграме и фейсбуке.

Пока команда политика не раскрывает дальнейших планов.

Тем временем в инстаграме и фейсбуке пользователи снова могут заходить на официальные страницы Трампа. В то же время сам политик доступа к ним не имеет. Представитель Facebook сообщил, что позиция соцсетей в отношении Трампа не изменилась.



Аккаунт Трампа в инстаграме / Скриншот 24 канала



Аккаунт Трампа в фейсбуке / Скриншот 24 канала

Трамп и соцсети: главное