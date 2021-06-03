После месяца работы: сайт Трампа закрыли навсегда

Официальный сайт Дональда Трампа навсегда закрыли через месяц после запуска. Помощник политика заявил, что платформа была лишь вспомогательным средством для реализации более глобальных целей.
Джейсон Миллер заметил, что Desk of Donald J Trump "был лишь вспомогательным средством для гораздо более масштабных усилий, над которыми мы работаем".
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После блокировки в социальных сетях Трамп использовал сайт как площадку для публикации собственного контента. Сторонники Трампа могли ставить лайки и делиться контентом в инстаграме и фейсбуке.
Пока команда политика не раскрывает дальнейших планов.
Тем временем в инстаграме и фейсбуке пользователи снова могут заходить на официальные страницы Трампа. В то же время сам политик доступа к ним не имеет. Представитель Facebook сообщил, что позиция соцсетей в отношении Трампа не изменилась.
Аккаунт Трампа в инстаграме / Скриншот 24 канала
Аккаунт Трампа в фейсбуке / Скриншот 24 канала
Трамп и соцсети: главное
- Все началось с того, что 9 января 2021 года руководство соцсети Twitter навсегда заблокировало аккаунт Дональда Трампа. Такое решение аргументировали "высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию" со стороны политика.
- Представители соцсети заявили, что аккаунт Трампа не восстановят ни при каких обстоятельствах, даже если он снова займет пост президента США.
- Кроме того, в мае Twitter также заблокировал аккаунты, которые публиковали заявления Трампа. В частности, дублировали контент с Desk of Donald J Trump.
- В мае команда Трампа анонсировала появление официального сайта политика.
- Джейсон Миллер заявлял, что новая платформа 45-го президента США изменит правила игры.