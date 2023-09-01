Россия захочет реванша: сколько лет будет у Украины, чтобы подготовиться
Кирилл Буданов заявил, что после победы Украины последуют новые вызовы и риски. Ведь после нашей победы в каком-нибудь видоизмененном виде часть России останется рядом с нами.
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины заявил в интервью ТСН, что вероятнее всего, через некоторое время в России появятся реваншистские настроения. Кстати, недавно Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора нет ресурсов, чтобы вести активные боевые действия годами, поэтому война на истощение в Украине невозможна, пишет 24 Канал.
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Что сказал Буданов о желании реванша в России
Украинский генерал-майор объяснил, что, по его мнению, к сожалению, Украине не удастся отгородиться от России "большим забором" и забыть о ней раз и навсегда. По его словам, желание реванша в России – это нормальный круговорот в истории.
Кирилл Буданов заявил, что России на восстановление в военном аспекте понадобится ориентировочно 10 лет.
Именно десять лет – это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить и начать реванш готовить. У нас точно будет десять лет. И если удастся другими путями после победы Украины, скажем так, влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, у нас будет гораздо больше. Но минимально десять лет у нас будет,
– заявил глава украинской разведки.
Кроме того, разведчик заверил, что после победы Украины с Россией будет связано еще много работы.
"Ну, кроме того, в мире всегда найдется чем заняться это и борьба с мировым терроризмом, проявлением насилия, спасением наших граждан и в принципе влиянием Украины в мире", – заявил Буданов.
Когда и как может завершиться война: последние заявления
- Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может завершиться и в 2023 году. Однако, по словам Зеленского, для этого нужны условия – например, если наше государство будет продвигаться на поле боя и давить на Россию.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснял, что большая наивность полагать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По словам советника Ермака, война закончится быстро и в один момент, как и началась.
- Кроме того, отвечая на вопрос о завершении войны, Кирилл Буданов сказал, что Украина надеется, что завершение войны будет быстрым, но только Бог знает ответ.