После протестов в Симферополе оккупанты завели дела на более 50 крымских татар

Оккупанты в Крыму оформили 58 административных протоколов на крымских татар, которых задержали 4 сентября в Симферополе. Те просто вышли на протест.

Люди вышли на митинг к зданию Федеральной службы безопасности. Они требовали предоставить им информацию о крымских татарах, которых обвинили в подрыве газопровода в селе Перевальное.

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Почти всех задержанных отпустили

Их считали виновными в правонарушениях о невыполнении правил поведения при чрезвычайных ситуациях и неповиновения полиции.

Всех задержанных, кроме Арсена и Эскендера Ахтемова, отпустили из изоляторов. Всего там находилось более 50 человек.

Задержание крымских татар: что этому предшествовало