После протестов в Симферополе оккупанты завели дела на более 50 крымских татар
6 сентября 2021 , 19:27Читати новину українською
Источник:фейсбук "Крымской солидарности"
Оккупанты в Крыму оформили 58 административных протоколов на крымских татар, которых задержали 4 сентября в Симферополе. Те просто вышли на протест.
Люди вышли на митинг к зданию Федеральной службы безопасности. Они требовали предоставить им информацию о крымских татарах, которых обвинили в подрыве газопровода в селе Перевальное.
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Почти всех задержанных отпустили
Их считали виновными в правонарушениях о невыполнении правил поведения при чрезвычайных ситуациях и неповиновения полиции.
Всех задержанных, кроме Арсена и Эскендера Ахтемова, отпустили из изоляторов. Всего там находилось более 50 человек.
Задержание крымских татар: что этому предшествовало
- Оккупанты 4 сентября обыскали дом и задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.
- Силовики удерживали его в неизвестном помещении, в наручниках и с мешком на голове.
- США отреагировали на задержание Россией замглавы Меджлиса. Госдеп призвал Кремль немедленно освободить Джелялова и других крымских татар.
- Кроме того, 3 – 4 сентября сотрудники ФСБ задержали и похитили 5 крымских татар: Азиза Ахтемова, Эльдара Одаманов, Шевкета Усеинова, Асана Ахтемова и Наримана Джелялова.
- Алексей Резников считает, что такие дерзкие действия оккупантов являются основанием для усиления международных санкций против Кремля.