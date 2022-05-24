После разгрома в Белогоровке россияне пытаются перейти реку в районе Северска, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты пытаются перейти реку в районе города Северск. Оно расположено к западу от Белогоровки, где враги уже потерпели поражение.

Соответствующую информацию рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович 23 мая. То есть на 89-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты хотят перейти реку в районе Северска

Алексей Арестович рассказал, что город Северск почти на границе Донецкой и Луганской области и расположен к западу возле знаменитой переправы в Белогоровке.

Они пытаются сделать еще переправу, чтобы решить ту же задачу, что касается замыкания с Севера и Северодонецка и перейти в окружение,

– объяснил Арестович.

Советник Ермака объяснил, что это аналогичный маневр, который кафиры совершали, чтобы попытаться зайти с Белогоровки на Попасную и с востока "запереть". Однако эту операцию враг пытается совершить поближе к населенному пункту Лиман.

Россияне перебросили дополнительные силы на север Харьковщины

Алексей Арестович также рассказал, что на север Харьковщины и Изюма россияне подвели дополнительные силы . Все для того чтобы не дать Вооруженным Силам Украины пройти на другое направление.

В частности, враг боится пропустить наши войска в сторону Волчанска. Ведь там наши защитники могут подрезать наступательные силы врага.

Кроме того, оккупанты пытались взять село Рубежное в Волчанском районе Харьковщины. Врагу это не удалось, однако он создал украинской армии "неприятности". Поэтому контрнаступление на Восток несколько замедлилось.

Что известно о разгроме врага в Белогоровке

Разгром врага нашей армией в Белогоровке уже назвали второй Чернобаевкой.

11 мая российские захватчики пытались переправиться через реку Северский Донец. Вооруженные Силы Украины там атаковали врага, пытавшегося перейти через понтонные переправы.

По состоянию на 12 мая у поселка Белогоровка в Луганской области за 4 дня россияне потеряли 73 единицы боевой техники .

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что российские кафиры намерены прорваться в Северодонецк и захватить полностью Рубежное.

По словам чиновника, враги пытаются отрезать Луганщину от "большой земли", взяв под контроль трассу Лисичанск – Бахмут. Добавил, что ключевое "стараются".

В Институте изучения войны рассказали, что во время этой провальной для врага операции погибли или получили ранения 485 российских солдат , удалось уничтожить более 80 единиц техники. Потери врага являются одними из самых масштабных с начала войны.

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