После разгрома в Белогоровке россияне пытаются перейти реку в районе Северска, – Арестович
Источник:ФЕЙГИН LIVE
Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты пытаются перейти реку в районе города Северск. Оно расположено к западу от Белогоровки, где враги уже потерпели поражение.
Соответствующую информацию рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович 23 мая. То есть на 89-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Оккупанты хотят перейти реку в районе Северска
Алексей Арестович рассказал, что город Северск почти на границе Донецкой и Луганской области и расположен к западу возле знаменитой переправы в Белогоровке.
Они пытаются сделать еще переправу, чтобы решить ту же задачу, что касается замыкания с Севера и Северодонецка и перейти в окружение,
– объяснил Арестович.
Советник Ермака объяснил, что это аналогичный маневр, который кафиры совершали, чтобы попытаться зайти с Белогоровки на Попасную и с востока "запереть". Однако эту операцию враг пытается совершить поближе к населенному пункту Лиман.
Россияне перебросили дополнительные силы на север Харьковщины
Алексей Арестович также рассказал, что на север Харьковщины и Изюма россияне подвели дополнительные силы . Все для того чтобы не дать Вооруженным Силам Украины пройти на другое направление.
В частности, враг боится пропустить наши войска в сторону Волчанска. Ведь там наши защитники могут подрезать наступательные силы врага.
Кроме того, оккупанты пытались взять село Рубежное в Волчанском районе Харьковщины. Врагу это не удалось, однако он создал украинской армии "неприятности". Поэтому контрнаступление на Восток несколько замедлилось.
Что известно о разгроме врага в Белогоровке
- Разгром врага нашей армией в Белогоровке уже назвали второй Чернобаевкой.
- 11 мая российские захватчики пытались переправиться через реку Северский Донец. Вооруженные Силы Украины там атаковали врага, пытавшегося перейти через понтонные переправы.
- По состоянию на 12 мая у поселка Белогоровка в Луганской области за 4 дня россияне потеряли 73 единицы боевой техники .
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что российские кафиры намерены прорваться в Северодонецк и захватить полностью Рубежное.
- По словам чиновника, враги пытаются отрезать Луганщину от "большой земли", взяв под контроль трассу Лисичанск – Бахмут. Добавил, что ключевое "стараются".
- В Институте изучения войны рассказали, что во время этой провальной для врага операции погибли или получили ранения 485 российских солдат , удалось уничтожить более 80 единиц техники. Потери врага являются одними из самых масштабных с начала войны.
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