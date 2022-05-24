Відповідну інформацію розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович 23 травня. Тобто така ситуація на 89 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти хочуть перейти річку в районі Сіверська

Олексій Арестович розповів, що місто Сіверськ майже на кордоні Донецької та Луганської області та розміщене на захід біля знаменитої переправи в Білогорівці.

Вони намагаються зробити ще переправу, щоб вирішити те ж завдання, що стосується замикання з Півночі та Сєвєродонецька й перейти в оточення,

– пояснив Арестович.

Радник Єрмака пояснив, що це аналогічний маневр, який окупанти здійснювали, щоб спробувати зайти з Білогорівки на Попасну і зі сходу "замкнути". Проте цю операцію ворога намагається здійснити ближче до населеного пункту Лиман.

Росіяни перекинули додаткові сили на північ Харківщини

До речі, Олексій Арестович також розповів, що на північ Харківщини та до Ізюма росіяни підвели додаткові сили. Все для того, щоб не дати Збройним Силам України пройти на інший напрямок.

Зокрема ворог боїться пропустити наші війська у бік Вовчанська. Адже саме там наші захисники можуть підрізати наступальні сили ворога.

Окрім того, окупанти намагалися взяти село Рубіжне, що у Вовчанському районі на Харківщини. Ворогу це не вдалось, проте він створив українській армії "неприємності". Через це контрнаступ на Схід дещо сповільнився.

Що відомо про розгром ворога в Білогорівці

Розгром ворога нашою армією в Білогорівці вже назвали другою Чорнобаївкою. Станом на 12 травня біля селища Білогорівка на Луганщині за 4 дні росіяни втратили 73 одиниці бойової техніки.

Там російські загарбники намагались переправитися через річку Сіверський Донець. Збройні Сили України атакували там ворога, який намагався перейти через понтонні переправи.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав, що російські окупанти намаються прорватися до Сєвєродонецька та захопити повністю Рубіжне.

За словами посадовця вороги намагаються відрізати Луганщину від "великої землі", взявши під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут. Додав, що ключове "намагаються".

В Інституті вивчення війни розповіли, що під час цієї провальної для ворога операції загинули чи отримали поранення 485 російських солдатів, вдалось знищити понад 80 одиниць техніки. Втрати ворога є одними з наймасштабніших від початку війни.

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