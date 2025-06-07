Российские бомбардировщики быстро изнашиваются из-за перегрузки ракетами

После спецоперации СБУ российские военные начали максимально загружать свои самолеты ракетами. Это существенно ускоряет износ авиационной техники.

Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире 24 Канала объяснил, что полная боевая нагрузка самолетов ускоряет износ техники и сокращает ее ресурс. Поэтому обслуживание приходится проводить чаще.

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Россия полностью нагружает бомбардировщики

Кроме того, некоторые узлы и комплектующие части начинают выходить из строя раньше, чем обычно.

Поэтому летом 2023 года Россия перешла к тактике частичной загрузки самолетов стратегической авиации – не более чем на 50%. Обычно на борт брали 3 – 4 ракеты из возможных шести, в зависимости от типа самолета. Однако в некоторых случаях России приходится запускать до пяти ракет с одного борта,

– отметил Долинце.

Он добавил, что российское командование сталкивается с проблемой нехватки боеготовых самолетов, несмотря на наличие около 120 тяжелых бомбардировщиков в парке. Лишь две трети из них были в исправном состоянии – около 80 единиц. После потерь, нанесенных 1 июня, вероятно, Россия имеет не более 50 стратегических бомбардировщиков, способных выполнять боевые задачи.

"Враг вынужден использовать ограниченное количество самолетов, при этом перегружая их. Это может быть связано с несколькими факторами. Во-первых – с нехваткой подготовленных экипажей. Во-вторых – часть самолетов, как правило, проходит ремонт или техническое обслуживание", – объяснил Долинце.

По его словам, российская армия фактически не могла оперативно подготовить все самолеты к новым ударам. Поэтому использовали только те, что были подготовлены ранее и уцелели после украинской атаки.