Авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі 24 Каналу пояснив, що повне бойове навантаження літаків пришвидшує зношення техніки й скорочує її ресурс. Через це обслуговування доводиться проводити частіше.

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Росія повністю навантажує бомбардувальники

Крім того, деякі вузли та комплектувальні частини починають виходити з ладу раніше, ніж зазвичай.

Тому влітку 2023 року Росія перейшла до тактики часткового завантаження літаків стратегічної авіації – не більше ніж на 50%. Зазвичай на борт брали 3 – 4 ракети з можливих шести, залежно від типу літака. Однак у деяких випадках Росії доводиться запускати до п'яти ракет з одного борту,

– зазначив Долінце.

Він додав, що російське командування стикається з проблемою браку боєготових літаків, попри наявність близько 120 важких бомбардувальників у парку. Лише дві третини з них були у справному стані – близько 80 одиниць. Після втрат, завданих 1 червня, ймовірно, Росія має не більше як 50 стратегічних бомбардувальників, здатних виконувати бойові завдання.

"Ворог змушений використовувати обмежену кількість літаків, при цьому перевантажуючи їх. Це може бути пов'язано з кількома факторами. По-перше – з браком підготовлених екіпажів. По-друге – частина літаків, як правило, проходить ремонт або технічне обслуговування", – пояснив Долінце.

За його словами, російська армія фактично не могла оперативно підготувати всі літаки до нових ударів. Тому використовували лише ті, що були підготовлені раніше й вціліли після української атаки.