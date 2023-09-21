Удар по Черноморскому флоту в Крыму: спутниковые снимки подтвердили уничтожение командного пункта

Украина 20 сентября нанесла удар по командному пункту Черноморского флота России в оккупированном Крыму. Хотя оккупанты фантазируют об успешной работе ПВО, спутниковые снимки свидетельствуют, что удар достиг цели.

Журналисты опубликовали первые спутниковые снимки после удара по командному пункту Черноморского флота России возле поселка Верхнесадово в оккупированном Крыму. В ВСУ накануне подтвердили, что там был нанесен успешный удар.

Смотрите также По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России

В результате удара повреждено по меньшей мере одно здание

На свежих спутниковых снимках Planet Labs за 21 сентября видно, что в результате взрывов 20 сентября на этой территории было повреждено по меньшей мере одно здание, часть которого была уничтожена.

Командный пункт Черноморского флота России до и после удара / Фото "Схемы"

Как сообщает "Радио Свобода", там размещен 744-й Центр связи командования Черноморского флота России.

Удар по командному пункту Черноморского флота: детали

В районе Севастополя в оккупированном Крыму 20 сентября прогремели мощные взрывы.

Представитель ГУР Андрей Юсов 20 сентября подтвердил 24 Каналу ракетную атаку по местам дислокации российской техники в оккупированном Крыму.

К теме ВСУ успешно атаковали Черноморский флот России в Крыму: показываем на карте, где был ракетный удар

Он отметил, что в оккупированном Крыму продолжается комплекс мероприятий украинских Сил безопасности и обороны. По его словам, цель этих плановых мер – ослабить позиции врага, потому что сейчас Крым является логистическим хабом для переброски на другие участки фронта сил и средств оккупантов.

В то же время так называемые оккупационные администрации Севастополя сообщали, что в Верхнесадовом и Каче силы российского ПВО якобы сбили беспилотники, после чего начался пожар.

Позже ставленник Кремля в оккупированном Севастополе Михаил Развожаев заявил о якобы "отражении ракетной атаки". Как свидетельствуют спутниковые снимки, все заявления оккупантов оказались ложью.