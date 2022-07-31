После ударов ВСУ: оккупанты отводят войска из поселков Верхний Токмак и Черниговка на Запорожье

ВСУ в ночь на 29 июля ударили по позициям оккупантов возле Верхнего Токмака и Черниговки в Запорожской области. После этого враги начали отводить свои войска на другие позиции.

Такие данные о ситуации на Запорожском направлении сообщили в украинской разведке. Из Черниговки войска вывели почти в полном составе.

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Несколько десятков раненых вывезли в Пологи

Около 40 раненых российских военных перевезли в больницу в Пологи. Большинство оккупантов, которых вывели из Черниговки и Верхнего Токмака, передислоцировались в Токмак и Бердянск.

Возле Черниговки осталось несколько блокпостов

Сейчас возле Черниговки осталось несколько блокпостов и не более сотни российских военных. На выходе оккупанты стремятся создать впечатление будто это – обычная ротация.

В Главном управлении разведки говорят, что россияне действительно намерены полностью покинуть поселок и уже начали минировать подъездные дороги.

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Ранее россияне перебрасывали технику из Запорожья на Херсонщину

Недавно появилось много информации, что россияне усиленно перебрасывают технику из Запорожья в Херсонскую область. Об этом, в частности, отмечал херсонский активист Владимир Молчанов.

Также новости о переброске вооружения из Запорожской области подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он рассказал, что практически каждый день через город проходят по 3-4 колонны военной техники. В одной из них даже была замечена последняя модификация Бук-М2.

Речь идет о разных видах вооружения: это танки, боевые машины десанта и пехоты, бронированное вооружение. Все это следует в сторону Херсона и Крыма.

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Что происходит на Запорожье: коротко о ситуации

30 июля в оккупированном Энергодаре был "хлопок". Произошло это в гостинице, где поселились захватчики.

Днем ранее в Запорожской области "взлетел в воздух" склад с боеприпасами россиян.

россияне, ранее оккупировавшие ЗАЭС, продолжают обустраивать там свои позиции – в частности, стягивают на станцию свою технику.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что силы противника цинично прячутся в жилых помещениях.

Очень много людей хотят уехать из оккупированных частей области. На блокпосте в Василевке несколько дней назад были тысячи автомобилей, которые не хотели пропускать военные агрессора.

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