После визита в Украину: Эрдоган вместе с женой заразились Омикроном

Турецкий президент Реджеп Эрдоган и его супруга подхватили коронавирус. Они заболели после официального визита в Украину.

Эрдоган сообщил, что он и его возлюбленная получили положительные результаты тестов на коронавирус 5 февраля. Их решили сделать после первых лёгких симптомов.

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У супругов обнаружили Омикрон

По словам турецкого лидера, у них с женой подтвердили коронавирус штамма Омикрон, течение болезни – легкое. На данный момент они уже самоизолировались и будут продолжать работать из дома. "Ждем ваших молитв ", – написал Эрдоган.

Политик вернулся из Украины

Эрдоган и его супруга Эмине посетили Киев 3 февраля. Политик встретился с украинскими чиновниками и заверил в поддержке на фоне угрозы нападения России.

У Зеленского подчеркнули , что перед тем как встретиться с президентом Турции, глава государства делал тест на COVID-19. Его результат был отрицательным.

3 февраля, в день визита Эрдогана, о положительном тесте на коронавирус сообщил и Андрей Ермак, глава Офиса Президента. В этот день он уже не участвовал в государственных мероприятиях.

Эрдоган звал Зеленского и Путина в Турцию

Во время визита в Киев турецкий лидер еще раз выразил готовность стать посредником в переговорах Зеленского и Путина. Он предложил организовать им встречу в Анкаре.

Впоследствии Эрдоган сообщил СМИ, что уже получил согласие на встречу от украинского и российского президентов. На данный момент стороны еще договариваются о дате.

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Полный текст сообщения Эрдогана в телеграме:

Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.​