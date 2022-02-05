После визита в Украину: Эрдоган вместе с женой заразились Омикроном
Источник:телеграм-канал Реджепа Эрдогана
Турецкий президент Реджеп Эрдоган и его супруга подхватили коронавирус. Они заболели после официального визита в Украину.
Эрдоган сообщил, что он и его возлюбленная получили положительные результаты тестов на коронавирус 5 февраля. Их решили сделать после первых лёгких симптомов.
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У супругов обнаружили Омикрон
По словам турецкого лидера, у них с женой подтвердили коронавирус штамма Омикрон, течение болезни – легкое. На данный момент они уже самоизолировались и будут продолжать работать из дома. "Ждем ваших молитв ", – написал Эрдоган.
Политик вернулся из Украины
Эрдоган и его супруга Эмине посетили Киев 3 февраля. Политик встретился с украинскими чиновниками и заверил в поддержке на фоне угрозы нападения России.Обратите внимание. У Зеленского подчеркнули, что перед тем как встретиться с президентом Турции, глава государства делал тест на COVID-19. Его результат был отрицательным.
3 февраля, в день визита Эрдогана, о положительном тесте на коронавирус сообщил и Андрей Ермак, глава Офиса Президента. В этот день он уже не участвовал в государственных мероприятиях.
Эрдоган звал Зеленского и Путина в Турцию
- Во время визита в Киев турецкий лидер еще раз выразил готовность стать посредником в переговорах Зеленского и Путина. Он предложил организовать им встречу в Анкаре.
- Впоследствии Эрдоган сообщил СМИ, что уже получил согласие на встречу от украинского и российского президентов. На данный момент стороны еще договариваются о дате.
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Полный текст сообщения Эрдогана в телеграме:
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.