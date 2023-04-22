В Харькове и области – 5 прилетов: начался масштабный пожар

Россияне продолжают терроризировать Харьков и область постоянными обстрелами. Вечером 22 апреля оккупанты снова обстреляли Харьковскую область. В результате прилетов возник пожар.

По предварительным данным, враг вечером атаковал город Харьков и область ракетами из ЗРК С-300. Воздушная тревога в регионе продолжалась с 22:02 до 22:52.

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Зафиксировали 5 прилетов

В Харьковской ОВА заявили, что зафиксировали всего 5 прилетов как в городе, так и в Харьковской области. Мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове обстреляли несколько районов.

В частности, в Новобаварском районе города из-за ракетных обстрелов возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры. ГСЧС уже работают на месте. Информация о пострадавших уточняется.

Спасатели укрощают масштабный пожар,

– заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также враг атаковал Слободской и Основенский районы Харькова. В обоих случаях под обстрелом находились гражданские объекты. На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Одна из российских ракет попала в частный сектор в селе Котляры Харьковского района. На месте оперативно прибыли спасатели и скорая. Как впоследствии уточнили спасатели в комментарии Общественному, было попадание у гаража на территории частного домовладения.

"Гараж уничтожен, повреждения получили 3 авто. По меньшей мере 4 дома повреждены взрывной волной", – отметил Евгений Василенко, спикер областного управления ГСЧС. Он добавил, что раненых или погибших в результате атаки по Харькову и пригородов нет.

Враг атаковал Харьков 22 апреля: что известно

Почти сразу после того, как в регионе объявили воздушную тревогу, мэр Харькова сообщил о вражеском обстреле. Первые сообщения о взрывах начали появляться через несколько минут.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщали, что по городу и области враг выпустил не менее 7 ракет с ЗРК С-300. По предварительным данным, одна из них могла упасть на территории России.

Пока россияне атаковали Харьков, в Белгороде местные жители якобы слышали работу ПВО и взрывы.

Пока информация о пострадавших и разрушении уточняется. Известно о пожаре на объекте гражданской инфраструктуры.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что на местах попадания уже работают спасатели и экстренная медицинская помощь.

Село Котляры расположено примерно в 14 километрах от Харькова. Приблизительно в 3 километрах от населенного пункта – международный аэропорт "Харьков".