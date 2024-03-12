Оккупанты выбрали город, который будут пытаться захватить после выборов Путина

В ближайшее время Часов Яр станет одной из основных тем для сводок и обзоров. Все потому, что для россиян после оккупации Авдеевки это направление становится наиболее приоритетным.

Россияне создают условия для захвата Часового Яра

Не менее важными, но все же несколько второстепенными, пока остается линия 0532 Марьинка – Угледар и Запорожская область с Работинским выступом.

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Что касается Часового Яра – то это не только транспортный узел в районе и выход на Константиновку, но и доминантная высота. Доминантная в регионе, а не отдельно взятой локации.

Часов Яр расположен в зоне ответственности группы войск "Юг". По состоянию на сегодня ГВ "Юг" составляет:

личный состав – около 110 тысяч человек;

танки – около 400 единиц;

ББМ - 1600;

ствольная артиллерия – 1150;

РСЗО – около 300 единиц.

Сейчас российские оккупационные войска создают условия для подготовки более интенсивных наступательных действий на Часов Яр. В комплекс создаваемых условий входят ниже перечисленные.

1. Захват села Богдановка для выхода на Калиновку, перерезание трассы 0506 и создание давления на Часов Яр с севера. Здесь задействованы подразделения 299 и 331 парашютно-десантные полки 98 воздушно-десантной дивизии.

2. Захват Ивановского для охвата Часового Яра по 0504 с юга и выхода на Ступочки. Здесь основная ударная роль отведена 11 ОДШБр, а также 217 ПДП 98 ВДВ и 102-го МСП 150 МСД 8-й гвардейской общевойсковой армии России.

3. Захват Клещеевки и Андреевки для создания буфера безопасности для южного фланга. Здесь в основном оперируют подразделения 3 армейского корпуса, в частности 1008 и 1194 МСП ТрВ 6-й мотострелковой дивизии.

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Кроме привлеченных оккупантами подразделений 2 и 3 армейских корпусов и регулярной десантуры, в этом районе оперирует "Добровольческий штурмовой корпус" (ДШК).

Когда ожидать пик вражеского наступления

Далее поговорим о локациях. В районе Богдановки россиянам не удается зацепиться за село. Максимум, что им удавалось – зайти в его восточную часть, откуда их быстро выбивали. Сама по себе Богдановка очень непростая для захвата и продвижения из-за сложного ландшафта низины и почв.

В Ивановском – гораздо сложнее. Для командования ВДВ важно показать, что централизация управления дает свои плоды. Из-за этого оккупанты готовы положить всю бригаду, чтобы захватить село. К тому же из Ивановского до Бахмута идет прямая трасса 0504. То, что россияне за год после оккупации города не смогли преодолеть полтора километра для захвата села – позор. Но факт остается фактом, что около 30% села контролируют Силы обороны Украины, а на остальном – качели.

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Происходит очень жесткий прессинг на Клещеевку и Андреевку, но существенных успехов оккупанты пока здесь не имеют.

В целом процесс катализации наступления на Часов Яр напрямую зависит от захвата вышеупомянутых сел. Также важным фактором является и так называемый избирательный процесс в России. После завершения "выборов" и проведения мобилизации во второй половине 2024 года ожидается пик наступления на Часов Яр. До того россияне имеют 3 – 4 месяца для создания всех необходимых условий для этого наступления.