В Оболонском районе Киева упали обломки ракеты: повреждена многоэтажка

В Киеве слышали взрывы после предупреждения о возможном ракетном обстреле. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе упали обломки ракет.

Известно, что в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажке. Все подробности Кличко пообещал сообщить позже.

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После атаки в Киеве горит многоэтажка

В КГВА сообщили, что в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева. По предварительным данным, есть повреждения многоэтажного жилого дома.

Впоследствии Виталий Кличко уточнил, что в Оболонском районе столицы обломки упали на жилой дом.

Возгорание на 8 и 9 этажах. Все экстренные службы на месте,

– добавил Кличко.

По состоянию на 20:25 известно о 2 пострадавших. Как сообщил Кличко, это 2 женщины, у которых диагностировали острую реакцию на стресс. Позже количество пострадавших увеличилось до 5.

"Из дома в Оболонском районе эвакуировали 10 жителей. Сейчас к медикам обратились пятеро пострадавших. Все - женщины, с острой реакцией на стресс. Одну пожилую женщину госпитализировали, другим оказывают помощь на месте", – сообщил мэр Киева.

Пожар произошел на балконе

В КГВА добавили, что по предварительной информации, в результате падения обломков ракеты произошло возгорание балкона на одном из этажей.



Многоэтажка в Киеве после атаки / Фото КГВА

В 14-ти этажном доме частичное разрушение балконов на двух этажах. Также угроза разрушения балкона еще на одном из этажей. Пожар в доме локализован. Спасатели продолжают проверять квартиры,

– сообщил Кличко.

Пока неизвестно, какой ракетой атаковали Киев. Накануне Воздушные силы предупреждали о пуске крылатых ракет с севера.

В то же время мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что Киевскую область могли атаковать ракетой типа Р-500 "Искандер-К".

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