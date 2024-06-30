В Оболонском районе Киева упали обломки ракеты: повреждена многоэтажка
В Киеве слышали взрывы после предупреждения о возможном ракетном обстреле. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе упали обломки ракет.
Известно, что в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажке. Все подробности Кличко пообещал сообщить позже.
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После атаки в Киеве горит многоэтажка
В КГВА сообщили, что в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева. По предварительным данным, есть повреждения многоэтажного жилого дома.
Впоследствии Виталий Кличко уточнил, что в Оболонском районе столицы обломки упали на жилой дом.
Возгорание на 8 и 9 этажах. Все экстренные службы на месте,
– добавил Кличко.
По состоянию на 20:25 известно о 2 пострадавших. Как сообщил Кличко, это 2 женщины, у которых диагностировали острую реакцию на стресс. Позже количество пострадавших увеличилось до 5.
"Из дома в Оболонском районе эвакуировали 10 жителей. Сейчас к медикам обратились пятеро пострадавших. Все - женщины, с острой реакцией на стресс. Одну пожилую женщину госпитализировали, другим оказывают помощь на месте", – сообщил мэр Киева.
Пожар произошел на балконе
В КГВА добавили, что по предварительной информации, в результате падения обломков ракеты произошло возгорание балкона на одном из этажей.
Многоэтажка в Киеве после атаки / Фото КГВА
В 14-ти этажном доме частичное разрушение балконов на двух этажах. Также угроза разрушения балкона еще на одном из этажей. Пожар в доме локализован. Спасатели продолжают проверять квартиры,
– сообщил Кличко.
Пока неизвестно, какой ракетой атаковали Киев. Накануне Воздушные силы предупреждали о пуске крылатых ракет с севера.
В то же время мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что Киевскую область могли атаковать ракетой типа Р-500 "Искандер-К".
Оккупанты нанесли авиаудар по Харькову
- Днем 30 июня оккупанты в очередной раз нанесли авиаудар по Харькову. Вражеский снаряд попал почти в центр города. В результате атаки поврежден терминал "Новой почты" и автопарк.
- На данный момент известно, что в результате обстрела погиб один 40-летний мужчина, еще 10 человек – получили ранения. Среди пострадавших есть также 8-месячный ребенок. Кроме того, продолжаются поиски еще 7 человек, которые были на месте, где попала российская авиабомба.
- "Новая почта" прокомментировала обстрел и отметила, что сотрудники терминала были в бомбоубежище во время атаки. Пострадавшие – водители и гражданские лица, которые были на территории во время атаки.
- На циничный удар по "Новой почте" в Харькове отреагировал Владимир Зеленский. Президент Украины выразил соболезнования близким и родным погибшего мужчины. Также Зеленский отметил, что российские авиаудары – это "одна из ключевых основ путинской способности воевать". Он призвал партнеров к решительным действиям, чтобы украинские защитники могли противодействовать вражеским КАБам.