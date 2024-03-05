Украинские дроны ГУР поразили патрульный корабль России "Сергей Котов", – СМИ

В ночь на 5 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Целями якобы были Крымский мост и корабль "Сергей Котов", который может нести ракеты типа "Калибр".

Взрывы во временно оккупированной Керчи прогремели ориентировочно в полночь 5 марта. Стоит заметить, что в результате атаки Украины осенью 2023 года корабль получил серьезные повреждения, пишет 24 Канал.

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Как украинские дроны поразили корабль "Сергей Котов"

УП со ссылкой на собеседников в разведке заявила, что российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" поражен в результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта.

Источники издания заверили, что за этой спецоперацией стоит Главное управление разведки. Однако добавили, что сейчас уточняются:

детали поражения корабля;

дальнейшая судьба судна.

Журналист Сергей Казанский заявил, что в ночь на 5 марта в районе Керчи как шаг доброй воли пошел на дно российский патрульный корабль "Сергей Котов". Экипаж корабля составлял до 80 человек.

Российские пропагандисты также уже написали, что якобы ночью их корабль "Сергей Котов" был атакован Украиной в районе Феодосии. Другие пишут, что якобы он уже "потерян", а судьба экипажа неизвестна.

В телеграм-канале "Крымский ветер" написал, что им сообщают, что в результате попадания по патрульному кораблю "Сергей Котов" есть жертвы. О самом корабле пока данных нет.

В сети показали видео якобы момента поражения "Сергея Котова": смотрите видео

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Какая есть официальная информация

Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал: "Черноморский флот России – это символ оккупации. Его не может быть в украинском Крыму".

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что сезон "хлопка" в Крыму никто не закрывал, а весна его распространяет.

Когда взрывается что-то в Крыму в рамках законов и правил ведения войны, которых Украина придерживается, когда происходит перечень каких-то событий – это и называется сезон "хлопка",

– заявила Гуменюк.

По ее словам, новая его стадия началась с 1 марта.

"Мы можем говорить, что наш потенциал не потерян, то есть семена есть. А дальше уже, как засеем обильно, то соберем урожай. Пока просто наслаждаемся процессом", – заверила Гуменюк.

Целью атаки мог быть и Крымский мост

Российские телеграм-каналы писали, что движение по Крымскому мосту перекрывали с вечера 4 марта и восстановили только утром следующего дня. Однако железнодорожное сообщение на мосту не возобновили.

По данным пропагандистов, мост также был целью атаки ВСУ.