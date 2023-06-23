Против Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в России
Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что российская армия ударила по месту размещения наемников. После этого против него завели дело о призыве к вооруженному мятежу.
Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал. Журналисты ссылаются на заявление национального антитеррористического комитета России.
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Против Пригожина возбудили дело
В национальном антитеррористическом комитете заявили, что утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, якобы не имеют никаких оснований.
В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия,
– говорится в сообщении.
По статье о "вооруженном мятеже" уголовного кодекса России, организация или активное участие в нем с целью насильственного изменения конституционного строя или нарушения территориальной целостности страны-террориста наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
"Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. Призываем бойцов ЧВК "Вагнера" не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию", – призвали в ЦОС ФСБ.
Однако следует отметить, что национальный антитеррористический комитет не уточнил точный номер статьи, по которой возбуждено уголовное дело после заявлений учредителя ЧВК "Вагнера".
"Действиям Пригожина дадут надлежащую правовую оценку в рамках уголовного дела", – сообщили в генпрокуратуре России.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор Владимир Путин проинформирован о ситуации. Пропагандисты, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что в администрации президента России началась паника.
"Там не исключают сценарий начала гражданской войны", – заявили в росСМИ.
Пригожин заявляет, что произойдет не военный переворот, а "марш справедливости".
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Пригожин начал угрожать Кремлю
Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" начал истерить из-за якобы ракетного удара по наемникам, который привел к многочисленным жертвам.
В сети даже опубликовали соответствующее видео, на котором можно увидеть, как уцелевшие вагнеровцы паникуют черед удар и очень матерятся.
Пригожин традиционно начал угрожать Кремлю. "Повар Путина" заявил, что вагнеровцев 25 тысяч. Все они якобы идут "разбираться" и "заканчивать с этим".
Он подчеркнул, что "зло, которое несет военное руководство России должно быть уничтожено" и призвал российских военных не сопротивляться. Мол, тот, кто будет сопротивляться, будет уничтожен.