Против Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в России

Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что российская армия ударила по месту размещения наемников. После этого против него завели дело о призыве к вооруженному мятежу.

Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал. Журналисты ссылаются на заявление национального антитеррористического комитета России.

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Против Пригожина возбудили дело

В национальном антитеррористическом комитете заявили, что утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, якобы не имеют никаких оснований.

В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия,

– говорится в сообщении.

По статье о "вооруженном мятеже" уголовного кодекса России, организация или активное участие в нем с целью насильственного изменения конституционного строя или нарушения территориальной целостности страны-террориста наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

"Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. Призываем бойцов ЧВК "Вагнера" не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию", – призвали в ЦОС ФСБ.

Однако следует отметить, что национальный антитеррористический комитет не уточнил точный номер статьи, по которой возбуждено уголовное дело после заявлений учредителя ЧВК "Вагнера".

"Действиям Пригожина дадут надлежащую правовую оценку в рамках уголовного дела", – сообщили в генпрокуратуре России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор Владимир Путин проинформирован о ситуации. Пропагандисты, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что в администрации президента России началась паника.

"Там не исключают сценарий начала гражданской войны", – заявили в росСМИ.

Пригожин заявляет, что произойдет не военный переворот, а "марш справедливости".

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Пригожин начал угрожать Кремлю

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" начал истерить из-за якобы ракетного удара по наемникам, который привел к многочисленным жертвам.

В сети даже опубликовали соответствующее видео, на котором можно увидеть, как уцелевшие вагнеровцы паникуют черед удар и очень матерятся.

Пригожин традиционно начал угрожать Кремлю. "Повар Путина" заявил, что вагнеровцев 25 тысяч. Все они якобы идут "разбираться" и "заканчивать с этим".

Он подчеркнул, что "зло, которое несет военное руководство России должно быть уничтожено" и призвал российских военных не сопротивляться. Мол, тот, кто будет сопротивляться, будет уничтожен.