В последний день года в пожарах погибли 12 человек: в ГСЧС назвали причины
Источник:ГСЧС Украины
В Украине 31 декабря пожары унесли жизни 12 человек. В ГСЧС отметили, что все массовые мероприятия прошли под наблюдением спасателей.
С 31 декабря по 4 января органы управления и формирования ГСЧС работают в усиленном режиме. Спасатели призывают людей соблюдать правила безопасности во время выходных.
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На круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч спасателей
На круглосуточном дежурстве, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, находятся более 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц пожарной и специальной техники.
Сотрудники ГСЧС говорят, что в праздничный период обычно растет количество пожаров в жилом секторе. Причина – нарушение правил безопасности при пользовании электрогирляндами, пиротехникой. Немало проблем вызывает и неосторожное пользование огнем.
31 декабря в Украине возникло 125 пожаров
В последний день 2021 года в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе. К сожалению, они стали смертельными для 12 человек, еще 4 получили травмы.
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Последние крупные пожары в Украине: коротко
- Вечером 28 декабря произошел пожар в реанимационном отделении Косовской районной больницы.
- Трагедия унесла жизни 4 человек, трое погибли при пожаре, еще одна санитарка умерла на следующий день. Двое медиков находятся в больнице.
- В Железнодорожном районе Львова 27 декабря произошел пожар, в котором погибли 3 человека.
- В селе Веселый Кут Новоукраинского района Кировоградской области вспыхнул пожар в психоневрологическом интернате. Жертв и пострадавших нет.