Последний день УПЦ МП в Лавре: религиовед объяснил, как дальше будет развиваться ситуация

29 марта священники УПЦ МП должны покинуть Киево-Печерскую Лавру, поскольку заповедник расторг с ними договор аренды. Однако Павел Лебедь, наместник Успенского собора, не собирается выселяться с территории Лавры.

Религиовед, церковный деятель, пресс-офицер 112-й бригады ТрО Андрей Ковалев напомнил 24 Каналау, что с сегодняшнего дня соглашение об аренде с УПЦ МП недействительно и священники этой церкви не могут совершать богослужения в храмах Киево-Печерской Лавры.

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Монашеская жизнь должна остаться в Лавре

По его словам, нужно опровергнуть миф московского патриархата – 100% помещений Киево-Печерской Лавры принадлежат украинскому народу и распорядителем ее является заповедник – государственное учреждение.

Понятно, что никто не будет выгонять, откуда монахов, но у них есть выбор: если они хотят там находиться, то должны либо создать религиозную организацию, либо присоединиться к другой, например, к УПЦ. Ведь на территории заповедника существует монастырь Киево-Печерской Лавры УПЦ,

– объяснил он.

Ковалев сообщил, что среди священников Киево-Печерской Лавры есть очень мощное проукраинское крыло. Дело считанных дней, чтобы они озвучили решение о своей дальнейшей судьбе. Но монашеская жизнь должна остаться в стенах этой святыни.

"После того, как там появится канонический монастырь, незаконно находящиеся там люди должны будут покинуть те помещения. И теперь мяч на поле правоохранительных органов. Они должны взять под контроль все помещения и добиться выполнения законных требований распорядителя этих помещений. ", – подчеркнул он.

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Павлу Лебедю будут искать новую роль

Также религиовед рассказал о дальнейшей судьбе Павла Лебедя.

Подсанкционный Павел "Мерседес", как только выйдет за пределы Киево-Печерской Лавры, на его месте будет другой канонический наместник, и этот человек уже будет никто. Московский патриархат в Украине будет искать для него новую роль,

– считает он.

Пресофицер напомнил, что на днях журналисты опубликовали фотографии, на которых Павел Лебедь сидит в сервисном центре и представляет документы на получение загранпаспорта.

Возможно, он хочет скрыться за границей. Очевидно, что никто его здесь не держит,

– заметил он.

"А монахи, которые останутся в Киево-Печерской Лавре, если они придут в канонический монастырь, которым, очевидно, должен стать монастырь УПЦ, они там останутся и продлят свою монашескую жизнь", - подчеркнул Андрей Ковалев.

Что этому предшествовало