Россия еще не готова к переговорам: надо выбить из рук Путина последний козырь

Россияне рассматривают Украину как разменную монету, демонстрируя Западу, что Россия хочет говорить о том, как перераспределить мир и о проблемах другого характера: ядерном оружии, Арктике и так далее.

Впрочем, для того, чтобы этого не произошло, союзники должны помочь Украине стабилизировать фронт, выбив у Владимира Путина главный козырь, а Соединенные Штаты в конце концов должны сформулировать конкретные претензии к России, об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Лесной.

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"У Путина остался последний козырь"

Россия часто вбрасывает какие-то мирные планы, которых нет, Дональд Трамп атакует своими заявлениями, Украина тоже демонстрирует свою позицию – это один из элементов давления на переговоры. Вроде бы не общаясь, стороны в медийном пространстве показывают, что для них важно.

Сейчас Путин продает, что он наступает, поэтому причин для того, чтобы остановиться у него нет. Надо, чтобы Украина этот козырь выбила, а США одновременно сформулировать конкретные претензии к России.

Потому что к Украине есть люфт уступок, но я не слышу, кроме того, что Путин должен сесть за стол переговоров и прекратить огонь, больше ничего. Это несправедливо, по меньшей мере,

– сказал политолог.

Украинская позиция открыта к общению, гибкая и принципиальная в нужных местах. Украина в некоторых заявлениях даже подыгрывает Дональду Трампу для того, чтобы демонстрировать свою добрую волю.

Россияне же всегда делают наоборот. Например, Трамп заявил, что был разговор с Путиным, в то же время выходит Дмитрий Песков и ни подтверждает, ни опровергает эту информацию. Поэтому нельзя сделать окончательный вывод, был ли все же этот разговор.

Таким образом Кремль делать себе временной люфт, чтобы давить и давать сигнал внутрь государства, мол, мы принципиальные, Штаты на нас не надавят, а остальные, что Россия не готова к переговорам,

– сказал Лесной.

Кроме того, заместитель министерства иностранных дел России Сергей Рябков четко артикулирует, что Соединенные Штаты якобы не предложили Москве того, чтобы ей подошло. Несмотря на это, есть люди, которые уполномочены для заявлений и передают сигнал американской, украинской сторонам или Европе.

К слову, Дональд Трамп заявил о "огромном прогрессе" в переговорах о завершении войны. В то же время раскритиковал администрацию Джо Байдена за трату 300 миллиардов долларов на войну в Украине.