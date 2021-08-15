Последний крупный город после Кабула талибы захватили Джелалабад

Боевики движения "Талибан" продолжают захватывать крупные населенные пункты Афганистана. В воскресенье, 14 августа, террористы без боя взяли Джелалабад.

Отмечается, что в городе не было столкновений, потому что губернатор сдался талибам. Это якобы было единственным способом спасти жизни мирных жителей.

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Остался лишь Кабул

После захвата последнего крупного населенного пункта за пределами столицы открыло для экстремистов дороги, соединяющие Афганистан и Пакистан.

Кабул, фактически, остался последним городом, находящимся под контролем правительства Афганистана.

Однако в городе ситуация критическая – в соцсетях пишут, что слышны выстрелы, а также нет света.

Обратите внимание! Недавно талибы захватили столицы провинций Калат, Терренкот, Пул-э-Алам, Феруз-Кох, Кала-э-Нау и Лашкар-Гах.

Таким образом боевики контролируют уже 18 важных городов.

Обострение в Афганистане

Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Они должны покинуть территорию страны до 11 сентября 2021.

Тем временем талибы начали брать новые территории под собственный контроль. Они прибегают к разным зверствам, как вот казнь военных, которые уже сдались.

Источники в разведке США рассказали, что талибы могут взять под контроль столицу Кабул через 30 − 90 дней после вывода войск Сша.

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