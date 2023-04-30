Последним местом в бесславной истории вагнеровцев может быть Бахмут, – Череватый

Россияне уже 9 месяцев пытаются взять Бахмут на Донетчине. Оккупанты каждый день теряют там сотни единиц личного состава и десятки единиц техники.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире телемарафона, что Бахмут остается основной целью врага. Там сосредоточены главные силы оккупантов.

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Последним местом в бесславной истории вагнеровцев может быть Бахмут

Сергей Череватый в очередной раз заверил, что у ЧВК "Вагнера" в районе Бахмута постоянные системные потери и невозможность постоянно поставлять личный состав в огромных объемах.

Если эта тенденция сохранится, последним местом их бесславной истории будет наш славный Бахмут. Так оно и выходит. Плюс то, что он (Пригожин – 24 Канал) при предыдущем командующем Суровикине был "блатным" (они же любят все тюремное) в плане поставки боеприпасов, то сейчас их поставили на общую пайку, что для них оказалось мало и они так воевать не привыкли,

– объяснил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Сергей Череватый объяснил, что вагнеровцы, неся потери, делают постоянные истерические заявления, чтобы привлечь к себе внимание и найти хоть микроскопический путь преодоления.

Какая ситуация в Бахмуте

Спикер рассказал, что за минувшие сутки враг 331 раз ударил разными калибрами и разными артиллерийскими системами. Также произошло:

30 боестолкновений;

93 оккупантов ВСУ уничтожили, еще 106 – ранены.

Также украинские военные уничтожили вражескую технику: пушку, дрон "Орлан-10" и 4 полевых склада с боеприпасами.

Что заявил Пригожин

Буквально недавно хозяин вагнеровцев Евгений Пригожин поставил ультиматум минобороны России. Мол, если они не решат вопрос с боеприпасами, то его наемникам придется покинуть Бахмут.

"Повар Путина" написал соответствующее письмо с ультиматумом министру обороны Сергею Шойгу. Ультиматум Пригожин был до 28 апреля. То есть его дедлайн уже прошел.

Если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы будем вынуждены в организованном порядке, чтобы не убегать, как пугливые крысы потом, либо выходить, либо оставаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы будем вынуждены вывести,

– заявил Пригожин.

В американском Институте изучения войны объяснили, зачем владелец вагнеровцев делает такие заявления. В ISW считают, что угрозы Евгения Пригожина отойти от Бахмута могут свидетельствовать об опасениях, что российские позиции в тылу Бахмута уязвимы для контратак.