В Селидово основной удар пришелся по родильному отделению: погибла беременная, последствия атаки

В Селидово Донецкой области основной удар российских ракет пришелся по родильному отделению. В результате атаки россиян погибли три человека. Среди жертв 9-летний мальчик и беременная женщина.

Основной удар – на родильное отделение

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. На месте атаки сейчас продолжают работать спасатели.

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По его словам, ночью 14 февраля враг обстрелял медицинское учреждение и дом в Селидово. Три человека погибли, в частности ребенок и беременная женщина, еще 12 ранены, из них четверо детей.

"Захватчики ударили по больнице около часа ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в заведении в то время было почти 200 человек, десятки пациентов - в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области", – отметил министр.

Последствия атаки

Прямым попаданием разрушены пятиэтажный дом и корпус больницы.

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Последствия атаки по Селидовому / Фото Нацполиции

Спасли 6-месячного младенца

Спасателям удалось спасти шестимесячного ребенка. В то же время шесть человек, среди которых также есть ребенок, получили ранения.



Из родильного отделения спасли 6-месячного младенца / Фото МВД

Из-под завалов достали тела трех человек, среди них – ребенок 2015 года рождения.

Спасатели работали на месте атаки всю ночь / Фото МВД

В Офисе генерального прокурора сообщили, что фиксируют последствия российского террора, враг понесет ответственность за военные преступления.

По данным следствия, в ночь на 14 февраля войска России осуществили массированную ракетную атаку на город Селидово.

Последствия атаки россиян по Селидово / Фото Генпрокуратуры

"В 23:30 оккупанты нанесли удар по пятиэтажному жилому дому, в результате чего разрушен целый подъезд. Ранения различной степени тяжести получили 5 человек, среди которых трое детей 7, 12 и 16 лет. Также получил телесные повреждения 52-летний мужчина, который проходил мимо многоэтажки", – сказано в сообщении.

Пострадавшие с минно-взрывными травмами, переломами позвоночника, ушибами, осколочными ранениями доставлены в больницу.

Всего ночью российская армия выпустила по городу четыре ракеты, их тип устанавливается, уточнял ранее руководитель ОВА Филашкин.

Удар по 5-этажке

Ракета попала прямо под фундамент, часть 5-этажки полностью разрушена. Корреспондент Донбасс Реалии показал последствия обстрела Селидова.

Россияне попали в жилой дом: видео

В результате обстрела пятиэтажки получили травмы 6 гражданских, в том числе трое детей – 7-летний мальчик и две девочки 12 и 16 лет.

Радио Свобода со ссылкой на очевидцев пишет о мужчине, который упал с 5-го этажа вниз, его доставали из-под плит перекрытия.