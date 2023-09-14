Взрывы на заводе в Севастополе: новые спутниковые снимки показали последствия мощного "хлопка"
Источник:"Крым. Реалии"
В интернете появились новые спутниковые снимки "Севморзавода" во временно оккупированном Севастополе. Они демонстрируют, как выглядят вражеские объекты до и после "хлопка".
В интернете появились новые спутниковые снимки с последствиями "хлопка" в Севастополе. Напомним, сам инцидент произошел в ночь с 12 на 13 сентября.
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Что видно на снимках
Компания BlackSky показала фотографии, сделанные со спутников 12 и 13 сентября. На них можно увидеть, как выглядел завод в Севастополе до и после удара. Эти снимки показывают, что российские военные корабли в результате атаки получили значительные повреждения.
Последствия "хлопка" на заводе в Севастополе: видео "Крым. Реалии"
Что известно об этом заводе
Россия захватила это предприятие во время оккупации Крыма. Захватчики переименовали объект в "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе". Он стал филиалом российского судостроительного и судоремонтного предприятия "Звездочка".
В настоящее время этот завод находится под антироссийскими санкциями США и Украины. С 2015 года оккупанты использовали захваченное предприятие для обслуживания кораблей Черноморского флота России.
Что известно про "хлопки" в Севастополе
- Украина провела комбинированную атаку по объектам россиян во временно оккупированном Крыму. Представитель ГУР МО Андрей Юсов позже заявил, что ракеты поразили российский государственный судоремонтный завод "Севморзавод", повредив ремонтные сооружения, десантный корабль и подлодку.
- Жители слышали в ту ночь не менее 7 взрывов. Оккупационная администрация заявила, что ВСУ будто бы ударили 10 ракетами, 7 из которых российская ПВО якобы сбила.
- Также захватчики сообщили о якобы атаке со стороны 3 морских безэкипажных катеров. Оккупанты отчитались о будтор бы полном уничтожении этих дронов. В то же время россияне признали поражение двух находившихся на ремонте кораблей.
- По мнению аналитиков из ISW, сухой док определенное время не будет работать из-за этой атаки. Ибо оккупантам сначала необходимо будет расчистить обломки.