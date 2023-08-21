Последний источник адекватной информации: повлияет ли на россиян запрет ютуба

Слухи о том, что Россия готовится к полной блокировке ютуба, распространяются с начала полномасштабного вторжения. Пока путинский режим не забрал у россиян едва ли не последний источник более или менее свободной информации. Однако рано или поздно это произойдет.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, международный обозреватель Иван Яковина. По его мнению, блокировка платформы будет иметь негативные последствия для граждан страны-агрессора.

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Радоваться нечему

Во времена Советского Союза важным источником информации, который давал понять, что на самом деле происходит в мире было радио BBC или "Голос Америки". Это был голос из-за границы, дававший адекватную информацию для многих людей.

"Я не буду радоваться, если россиянам сейчас отключат ютуб, потому что это приведет к дальнейшему зомбированию людей и отправке еще большего количества солдат воевать против Украины", – отметил Яковина.

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Возможно ли раззомбирование россиян

Российский оппозиционный журналист отметил, что в России при любой власти 80% людей всегда конформисты. Они верят в то, что им говорят по телевизору. В таком случае никакое радио не поможет.

20% будут сомневаться и думать, что им врут. Важно, чтобы какая-то информация у них была, но сейчас в России не осталось и этих 20, часть из них посадили, убили или выгнали.

Я не думаю, что беспилотники, прилетающие в бизнес-центр "Москва-Сити" что-то изменят,

– сказал Яковина.

Другой вопрос, что неизвестные БПЛА могут нарушить экономику России. Например, аэропорты остановятся, "Москва-Сити" прекратит работу или придется защищать более мощными системами ПВО и забирать их с фронта и тому подобное. В таком случае атаки дронов имеют смысл, однако они точно не повлияют на мировоззрение российских граждан.

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