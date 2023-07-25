После мятежа Пригожина в России появилось два центра власти, – Пионтковский назвал фамилии

Мятеж Евгения Пригожина 24 июня стал точкой невозврата для России. После инцидента в стране установилось двоевластие.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Ранее он заявил, что Владимира Путина хотели ослабить для решающего разговора.

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"Я считаю, что с 24 июня в России установилось двоевластие – есть два центра власти. Первый – это Путин, который сохранил определенные элементы власти. Второй – те люди, которые не подчинились его приказу утром 24-го", – отметил Пионтковский.

После мятежа Пригожина в России двоевластие: смотрите видео

К слову, вторым центром власти является не Пригожин – он лишь инструмент группы, которую называют "партией почетной капитуляции". Речь об элитах, стремящихся сохранить свое состояние, когда Россия проиграет войну против Украины. Они заинтересованы в том, чтобы не доводить ситуацию до критической для себя.

Среди них особенно выделяется ближайший соратник и "кошелек" Путина – Юрий Ковальчук.

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Во время мятежа 24 июня вагнеровцы установили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Более того, они повредили дороги, 19 домов и минуснули несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.

Однако после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин решил прекратить свой мятеж. Наемники развернули колонны и вернулись в полевые лагеря.

Наемникам ЧВК "Вагнера" предложили подписать контракт с минобороны России или переместиться в Беларусь. Начиная с 15 июля, боевики прибывают в лагерь под Осиповичами.

На границе с Польшей продолжаются учения беларусской армии с вагнеровцами. Евгений Пригожин заявил, что сделает беларусскую армию "второй в мире".

Владимир Путин был в шоке от событий 24 июня. Его задела радость, с которой встречали Пригожина в Ростове, потому решил и себе отхватить внимания людей. Диктатор ездил в Дагестан и пошел обниматься в толпу.

Такое странное поведение могло свидетельствовать о том, что вместо Путина был его двойник. К слову, оперативные разведданные и врачи-физиономисты это подтверждают.

В целом в России уже почувствовали, что власть Владимира Путина значительно ослабла. Он является президентом только номинально и совсем не влияет на процессы внутри страны.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервьюрассказал, что Евгений Пригожин не мог подготовить мятеж, потому что не осведомлен в военном деле. Это сделали военные, связанные с российскими элитами. Однако в этих кругах не удалось достичь консенсуса насчет преемника, и поэтому "переворот" свернули.