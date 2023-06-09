Течением вынесло последствия техногенного наводнения: как выглядит море у побережья Одесчины

Власти Одессы показали, как выглядит море после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, там виднеются металлические останки, части почвы с травой, которые вырвало и пронесло течение.

От Одессы до Каховской ГЭС почти 300 километров по суше, однако течение относит все. Несмотря на большое расстояние до побережья прибывают даже мебель и части домов, пишет 24 Канал.

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Как выглядит побережье моря в Одессе

Оперативное командование "Юг" опубликовало видео, на котором видно замусоренное после подрыва россиянами гидроэлектростанции море у побережья Одесчины.

Туда течением вынесло последствия техногенного наводнения в Херсонской области. В частности, в море можно увидеть останки земли, мусор и даже металлические большие вещи.

Как выглядит море на Одесчине: смотрите видео

Кроме того, 8 июня по течению из Днепра в море попал чей-то дом, плавали остатки домов, крыши и много мусора.

На берег Одессы выбрасывает мусор: смотрите видео

В Черном море дома и мебель из затопленной Херсонщины: смотрите видео

Дома из затопленной Херсонщины принесло в Черное море: смотрите видео

Кратко о последних новостях по подрыву Каховской ГЭС