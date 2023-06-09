Течением вынесло последствия техногенного наводнения: как выглядит море у побережья Одесчины
Власти Одессы показали, как выглядит море после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, там виднеются металлические останки, части почвы с травой, которые вырвало и пронесло течение.
От Одессы до Каховской ГЭС почти 300 километров по суше, однако течение относит все. Несмотря на большое расстояние до побережья прибывают даже мебель и части домов, пишет 24 Канал.
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Как выглядит побережье моря в Одессе
Оперативное командование "Юг" опубликовало видео, на котором видно замусоренное после подрыва россиянами гидроэлектростанции море у побережья Одесчины.
Туда течением вынесло последствия техногенного наводнения в Херсонской области. В частности, в море можно увидеть останки земли, мусор и даже металлические большие вещи.
Как выглядит море на Одесчине: смотрите видео
Кроме того, 8 июня по течению из Днепра в море попал чей-то дом, плавали остатки домов, крыши и много мусора.
На берег Одессы выбрасывает мусор: смотрите видео
В Черном море дома и мебель из затопленной Херсонщины: смотрите видео
Дома из затопленной Херсонщины принесло в Черное море: смотрите видео
Кратко о последних новостях по подрыву Каховской ГЭС
- Россия в ночь на 6 июня взорвала Каховскую гидроэлектростанцию. В результате вода начала затапливать Правобережную и Левобережную Херсонщину.
- По состоянию на утро 8 июня под водой было 600 квадратных километров Херсонской области. Из них 32% – освобожденного Правобережья и 68% – оккупированного Левобережья.
- На вечер 8 июня глава Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал, что уровень воды в Каховском водохранилище составляет 12,5 метра. Это ниже "мертвой" точки 12,7 метра, когда уже нельзя брать воду в населенные пункты и для ЗАЭС.
- Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что сейчас наблюдается тенденция к уменьшению уровня затопления. По его словам, в области вода держалась на отметке 5,38 метра.