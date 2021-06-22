Как после апокалипсиса: ялтинский поселок "затопило" камнями и мусором

В течение недели в Крыму происходили масштабные ливни. Больше всего от наводнения пострадал ялтинский поселок Ай-Василь.

Бурный поток воды продолжает затапливать дома местных жителей. Он нанес мусор и камни.

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Здания, в частности на улице Джафера Сейдаметова, почти полностью затопило. Некоторые семьи оказались на дворе: они потеряли жилье, имущество и документы.

По словам местного Мустафы Шуги, сейчас река протекает через его двор. Раньше ее русло было совсем в другом месте.

Местные жители жалуются из-за того, что скопившийся мусор "приплыл" в их дворы с водой. Отметим, что высота завалов – примерно 3 метра. В некоторых местных поток воды снес стену, также перестала работать техника. Всего пострадало 10 домов.

Какая ситуация сейчас

Сейчас ситуация остается очень сложной. Люди продолжают убирать и чистить свое жилье. Для ликвидации последствий непогоды используют специальную технику.

Коротко о сильных ливнях в Ялте

Ряд городов полуострова пострадал от сильных ливней в июне.

В одном из крупнейших населенных пунктов Крыма – Ялте из-за непогоды ввели чрезвычайное положение.

Стало известно, что из-за аномальных ливней есть много пострадавших, некоторые люди пропали без вести.

Из города эвакуировали примерно 1 400 человек. Также для местных организовали доставку питьевой воды.

В поселке Ай-Василь организовали сбор денег для пострадавших.