Полуостров становится островом, — Гуменюк рассказала о логистических проблемах оккупантов в Крыму

Крымский мост получил серьезные повреждения в результате многочисленных ударов. Теперь оккупанты имеют проблемы с обеспечением своих военных на полуострове.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что после атак по Крымскому мосту логистика для россиян существенно усложнилась. По ее словам, пути поставки перегружены, поэтому для обеспечения потребностей армии используют те же направления, что и для гражданских.

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Россияне пытаются ремонтировать Крымский мост

В заявлении Гуменюк говорится, что грузы для гражданских доставляются другими операционными маршрутами, которые еще могут функционировать.

Дело в том, что действительно полуостров все больше превращается в остров в логистическом смысле,

– сказала она.

По словам Гуменюк, россияне все еще пытаются ремонтировать Крымский мост и меньшие мосты, которые им нужны.

Для того чтобы ремонтировать мосты, оккупанты формируют специальные "бригады". Проблема состоит в том, что люди не хотят приобщаться к ним, ведь понимают, что это опасно и в зоне достижения оружия сил обороны.

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