Здоровье уже не то, – в ГУР объяснили россиянам, почему пользоваться Крымским мостом не стоит
В ГУР МО рассказали о состоянии Крымского моста. В разведке предупредили россиян, что это незаконно построенное сооружение очень опасно, а также опровергли кремлевский фейк.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов в шутку ответил на вопрос о ситуации с Крымским мостом. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что сказал Юсов о Крымском мосте
Украинский разведчик пошутил об этом сооружении.
Он (Крымский мост – 24 Канал) плохо себя чувствует. Здоровье уже не то, что было. Каких-либо оснований, что здоровье сильно улучшится, уже нет. Скорее всего, будет наоборот,
– сказал он.
Юсов отметил, что эта переправа через Керченский пролив содержит серьезные недостатки. Мост их имел еще на этапе проектирования. Это и конструкторские решения, и само исполнение. По его словам, это очень опасная конструкция.
Разведчик опроверг кремлевские вбросы представительницы МИД страны-агрессора Марии Захаровой и других вражеских пропагандистов и подчеркнул, что Крымский мост – это военная артерия. Россия использует эту переправу для перекидывания сил и средств для убийств украинцев. Юсов посоветовал гражданским россиянам избегать использования этой переправы.
Последние новости о Крымском мосту
- Недавно западные СМИ показали атаку СБУ на переправу. Журналисты получили видео с ударом морского дрона от украинской спецслужбы.
- В результате многочисленных ударов Крымский мост сильно поврежден. Об этом недавно сообщала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, теперь у россиян есть проблемы с обеспечением своих войск на временно оккупированном ими полуострове.