Грязная, коричневая, с глиной: в оккупированном Крыму проблемы с водой после подрыва Каховской ГЭС

Каховская ГЭС обеспечивала необходимый для наполнения Северокрымского канала уровень воды. Теперь, когда оккупанты взорвали эту дамбу, пресная вода не будет поступать к временно оккупированному Россией полуострову в достаточных объемах, а ее качество будет только ухудшаться.

Россия своим подрывом Каховской ГЭС добавила проблем жителям Крыма. Уровень воды в каналах заметно снижается, а сама жидкость меняет цвет и быстро теряет качество, передает 24 Канал.

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Что с водой в Крыму

В разных крымских городах начались проблемы с водоснабжением. Так, по сети распространяется график подвоза воды в Керчи на 7 июня.

График подвоза воды / Фото из соцсетей

О проблемах также сообщают в Евпатории и Джанкое. Местных жителей призывают запастись водой. Однако ее качество вызывает вопросы. У некоторых крымчан из кранов течет коричневая жидкость с кусками глины.

Коричневая жидкость вместо нормальной воды: видео

Жительница Крыма жалуется на плохое качество воды: видео

Очевидцы записали и опубликовали видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть понижение уровня воды в Северокрымском канале.

Снижение уровня воды: видео

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Что сказала оккупационная "администрация"

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов попытался убедить жителей, что вроде бы все в порядке. Он заявил о якобы достаточных запасах питьевой воды.

Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северокрымский канал будет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале – около 40 миллионов кубометров,

– сказал гауляйтер.

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости

Российские оккупанты могли взорвать дамбу на Херсонщине, чтобы помешать наступлению ВСУ. Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в разговоре с 24 каналом заявил, что наши защитники не будут менять планы из-за теракта России. Как пояснил бывший сотрудник СБУ, иностранные партнеры передали Украине понтонные мосты и переправы, а также технику, умеющую плавать.

В Херсонской области некоторые дома поплыли по Днепру из-за затопления. Глава Офиса Президента Андрей Ермак поделился кадрами с последствиями российской агрессии. Он назвал это экоцидом и призвал мир отреагировать на террористические действия России.

Херсонские власти прогнозируют подъем уровня воды до 5 метров. Часть Херсона тоже может затопить. В области проводится частичная эвакуация гражданского населения.

, кремлевский прихвостень Дмитрий Песков подтвердил снижение подачи воды в Северокрымском канале. При этом он цинично обвинил Украину в теракте, совершенном Россией.