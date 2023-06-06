На ЗАЭС начались сильные проблемы после подрыва Каховской ГЭС: МАГАТЭ оценило уровень опасности

Международное агентство по атомной энергии изначально отреагировало на российский теракт в Херсонской области формальным заявлением в соцсетях. Впоследствии гендиректор Рафаэль Гросси оценил риски для ЗАЭС.

МАГАТЭ в соцсетях сначала заявило, что эксперты агентства внимательно следят за ситуацией с подрывом Каховской ГЭС. Также организация указала на отсутствие непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС.

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Что сказал гендиректор МАГАТЭ

Впоследствии Рафаэль Гросси выступил с заявлением. По его словам, воды для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС хватит на несколько дней.

Гросси при этом подчеркнул, что непосредственного риска безопасности станции нет.

Гендиректор МАГАТЭ предложил использовать альтернативные источники водоснабжения. Если они не будут разрушены, их может хватить на месяцы. Гросси привел пример: расположенный рядом с участком большой пруд-охладитель, который по замыслу держится выше высоты водоема.

Поскольку реакторы были остановлены в течение многих месяцев, по оценкам, этого пруда будет достаточно для обеспечения водой для охлаждения в течение нескольких месяцев,

– объяснил он.

Гросси также заявил, что Каховское водохранилище снижается примерно на 5 сантиметров каждый час. Воды для Запорожской АЭС хватит на несколько дней. Работники станции пытаются накачать в каналы охлаждения как можно больше воды. Также они начали экономить водный ресурс.

Еще Гендиректор МАГАТЭ призвал "все стороны" не взрывать пруд-охладитель. Он также анонсировал свой визит в ЗАЭС.

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Что сказали в "Энергоатоме"

Президент "Энергоатома" Петр Котин выступил в эфире телемарафона. Он заявил, что энергоблоки ЗАЭС не работают с начала сентября прошлого года. Поэтому пруд-охладитель не подпитывали, поскольку активного испарения воды из него не было.

Котин успокоил украинцев, заявив, что проект предусматривает меры по его подпитке на случай, если в Каховском водохранилище вообще не будет воды. По его словам, можно добывать подземную воду из находящихся на площадке ЗАЭС скважин.

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