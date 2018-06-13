Посмотрим, что он сможет сделать, – украинский боксер Далакян прокомментировал своего соперника

Артем Далакян готовится защитить титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе. Далакян встретится с представителем Таиланда Сиричаи Таеном.

Об этом сообщает XSport.

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Украинский чемпион готовится защитить титул. В феврале Артем Далакян одолел американца Брайана Вилорию и завоевал пояс WBA в легчайшем весе. Теперь же наш боксер впервые будет защищать свое звание. Отобрать титул у него попытается представитель Таиланда Сиричаи Таен.

Он серьезный и опытный. 50 боев, послужной список огромный. Посмотрим, что он со мной сможет сделать, что он покажет,

– прокомментировал своего соперника Артем Далакян.

Поединок между украинцем и тайландцем будет беспрецедентным для украинского бокса. Далакян первый наш чемпион, который проведет защиту титула в Киеве. Поединок Далакяна и Таена состоится 17 июня в рамках вечера бокса Pro Boxing Show в конгрессно-выставочном комплексе "Парковый" под открытым небом. Ведущим вечера будет легендарный Майкл Баффер.